Türkiye'nin Petrol ve Doğal Gaz Üretimi Temmuz'da Arttı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, temmuz ayında Türkiye'nin petrol üretiminin 4 milyon varile, doğal gaz üretiminin ise 288 milyon metreküpe ulaştığını açıkladı. Bakan Alparslan Bayraktar, yerli kaynakların ekonomiye kazandırılması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, temmuz ayında petrol üretiminin 4 milyon varile ulaştığını, aynı dönemde doğal gaz üretiminin ise toplam 288 milyon metreküp olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; temmuz ayında Türkiye genelindeki sahalarda toplam petrol üretimi 4 milyon varile ulaştı. Aynı dönemde aylık doğal gaz üretimi ise toplam 288 milyon metreküp olarak gerçekleşirken, petrol eşdeğeri olarak bakıldığında aylık toplam petrol ve doğal gaz üretimi 5,7 milyon varil oldu.

'ÜRETİMİ ÇOK DAHA YUKARILARA TAŞIYACAĞIZ'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada yerli kaynakların ekonomiye kazandırılması için gece gündüz demeden çalıştıklarını vurguladı. Bayraktar, "Gabar ve Sakarya Gaz Sahası başta olmak üzere yurt içindeki mevcut petrol ve doğal gaz petrol üretimimizi çok daha yukarılara taşıyacağız. Yurt dışında petrol ve doğal gaz üretimi de önemli bir boyuta ulaştı. Yurt dışında aylık 339 milyon metreküp doğal gaz, 1,1 milyon varil petrol üretimi gerçekleştirildi" dedi. Bayraktar, yurt içi ve yurt dışı operasyonlar sayesinde Türkiye'nin petrol ihtiyacının yüzde 15'inin karşılandığını belirterek, "Doğal gaz ihtiyacının ise yüzde 16'sını kendimiz karşılıyoruz. 'Enerjide tam bağımsız Türkiye' hedefiyle hareket ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde, bu hedef doğrultusunda hem yurt içinde hem de yurt dışındaki çalışmalarımızı hızlandıracak, inşallah bu alanda kendi kendine yeten bir ülke haline geleceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

