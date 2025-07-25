Türkiye'nin Otomotiv İhracatı Rekor Kırdı

Türkiye'nin çekici ihracatının önemli bölümü, Almanya, Birleşik Krallık ve Belçika'ya yönelik yapıldı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, otomotiv endüstrisi haziran ayında 3,4 milyar dolarlık ihracatla tarihindeki en yüksek haziran ayı performansına ulaştı.

Bu yıl ocak-haziran döneminde ise otomotiv endüstrisi ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak yaklaşık 20 milyar dolar (19 milyar 987 milyon dolar) seviyesine ulaştı.

Haziran ayında çekiciler ürün grubu ihracatı ise geçen yılın aynı ayına göre üç haneli artışla yüzde 504 artarak 180 milyon dolara ulaştı. Yılık ilk yarısında ise ihracat yüzde 64 artarak 845 milyon 631 milyon dolara ulaştı. Türkiye 46 ülkeye çekici ihraç etti.

Ocak-haziran döneminde 100 milyon doların üzerinde 3 ülkeye ihracat oldu. İlk sırada gelen Almanya'ya 156 milyon dolar ikinci sıradaki Birleşik Krallık'a 128 milyon dolar ve üçüncü sıradaki Belçika'ya 112 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Sadece bu 3 ülkeye ihracat, 396 milyon dolarla toplam çekici ihracatının yaklaşık yüzde 47'sine ulaştı. Değer açısından en fazla ihracat artışı 90 milyon 239 bin dolarla Belçika'ya yönelik oldu. Ülkeye 6 ayda ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 414,45 artış gösterdi. Birleşik Krallık'a ihracat yüzde 241,5 ve Almanya'ya ise yüzde 199 yükseldi. Slovenya'ya ihracat yüzde 235 artarak 96 milyon dolara ulaştı ve ülke sıralamasında 4'üncülüğe yükseldi. Norveç'e ihracat ise yüzde 814 artışla 21 milyon 883 bin dolara çıktı.

Oransal artışlarda ise Avustralya (119 kat artış), Yeni Zelenda (40 kat artış), İsveç (15 kat artış), Danimarka (10 kat artış) dikkati çekti. - BURSA