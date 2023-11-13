Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2023 yılının ocak-ekim dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Üretimde yüzde 12 artış yaşanırken, ihracat yüzde 16 artarak 29,3 milyar dolara ulaştı. Pazar ise yüzde 62 artış gösterdi.

Tu¨rkiye otomotiv sanayisine yo¨n veren 13 u¨yesiyle sekto¨ru¨n c¸atı kurulus¸u konumunda olan Otomotiv Sanayii Dernegˆi (OSD), 2023 yılının ocak-ekim dönemine ait u¨retim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini ac¸ıkladı. İşte detaylar…

Türkiye'nin ocak-ekim dönemi otomotiv karnesi açıklandı!

Otomotiv Sanayii Dernegˆi (OSD) 2023 yılının ilk 10 aylık dönemine ilişkin verileri açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine göre toplam üretim yüzde 12 artarak 1 milyon 210 bin 342 adet olarak gerçekleşti. Geçen yılın ilk 10 aylık dönemine göre yüzde 23 artış sağlayan otomobil üretimi ise 779 bin 328 adede ulaştı. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 258 bin 751 adede yükseldi.

İhracat yüzde 16 artarak 29,3 milyar dolara ulaştı!

Ticari araç grubunda, yılın ilk 10 ayında üretim yüzde 3, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 6 azalırken ağır ticari araç grubunda yüzde 23 arttı. Toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 7 oranında artarken, otomobil ihracatındaki artış yüzde 21 olarak gerçekleşti. Bu dönemde, toplam ihracat 832 bin 80 adet, otomobil ihracatı ise 540 bin 304 adet düzeyinde gerçekleşti.

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Pazar 1 milyona yaklaştı!

2023'ün ilk 10 aylık döneminde toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 62 artarak 999 bin 858 adetten kapandı. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 68'lik artış sağladı ve 749 bin 501 adede ulaştı. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artarken, ticari araç ihracatı ise yüzde 12 oranında geriledi.

Traktör ihracatı ise 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 15 bin 648 adet olarak gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2023'ün ilk on aylık döneminde yüzde 14 ile sektörel ihracat sıralamasında zirvedeki yerini korudu.

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, ilk on aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı, 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 29,3 milyar dolar oldu. Euro bazında ise yüzde 13 artarak 27,1 milyar euro olarak gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 19 oranında, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 11 oranında arttı.

Ticari araç pazarına bakıldığında ise yılın ilk on ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç pazarında yüzde 46, ağır ticari araç pazarında yüzde 24, hafif ticari araç pazarında ise yüzde 51 büyüme sağlandı. 2023 yılı ocak-ekim döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 32, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı ise yüzde 48 olarak gerçekleşti.