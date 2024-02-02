Türkiye, 2024'e rekorla başladı: Ocak ayında en yüksek ihracat gerçekleşti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2023 yılı ihracatını artıda kapatmayı başaran Türkiye'nin 2024'e de rekorla başladığını belirterek, 20 milyar dolarla en yüksek ocak ayı ihracatını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin Ocak 2024 yılı Dış Ticaret Rakamlarını deprem bölgesi Malatya'da kamuoyuna açıkladı. Bakan Bolat, 2023 yılı ihracatını artıda kapatmayı başaran Türkiye'nin 2024'e de rekorla başladığını belirterek, 20 milyar 28 milyon dolarla en yüksek ocak ayı ihracatını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bundan bir yıl kadar önce asrın felaketi olarak kabul edilen büyük bir depremin yaşandığını belirterek konuşmasına başlayan Bolat, " Malatya'da bu depremde önemli bir sarsıntı yaşandı. 11 vilayetimizin kapsayan bu deprem sonucu 51 bin vatandaşımızı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz Depremle alakalı yeniden yapılanma yeniden imar yeniden inşaat faaliyetleri çok hızlı bir şekilde devam ediyor 11 şehrimizde tam 930 şantiyede 110 bin 450 çalışma arkadaşımızla kalıcı konutların inşası ve şehirlerimizin yeniden imarı için gece gündüz demeden büyük bir çalışmamız devam etmektedir. Şu ana kadar tamamlanan 46 bin konutun teslimatı kura çekimleriyle bugünlerde Cumhurbaşkanımızın da katılacağı toplantılarda sahiplerine teslim edilecek ve diğer hak sahipleri de inşallah en kısa sürede tamamlanacak kalıcı konutlar ve iş yerlerine sahip olacaklar" dedi.

Bakan Bolat, "İnanıyoruz ki en kısa sürede Malatya ve diğer depremden etkilenen bölgelerimiz 1-2 yıl sonra eskisinden çok daha modern çok daha yeni çok daha canlı dinamik yaşanabilir cazibe merkezleri cazibe şehirleri haline gelecekler" ifadelerine yer verdi.

2021 ve 2022 yıllarında Covid dönemi sonunda dünyada da büyüme ve ticaret oranlarının hızlandığını ancak son 40 yıldır görülmeyen büyük bir enflasyon patlaması meydana geldiğinim ifade eden Bolat, "Gerek Covid gerek Rusya- Ukrayna savaşı, gerek bizim yaşadığımız deprem gerek piyasalardaki tedarik sıkıntıları lojistik sıkıntıları ve ürün kesintileri gibi nedenlerle olan bu süreçte Türkiye'miz piyasalarda bir yıldız gibi parladı" dedi.

2024 yılının Ocak ayı dış ticaret verilerini paylaşan Bakan Bolat, "Ocak ayında ihracatımız yüzde 3,6 oranında bir artışla 20 milyar 28 milyon dolara yükselmiştir. Böylece tarihin en yüksek Ocak ayı ihracat rekorunu kırmış olduk. Bu da yeni bir rekor oldu. Yine güzel bir rakam vereceğim son 12 aylık ihracatımız da 256,5 milyar dolara yükseldi. Yani Aralık sonunda kırdığımız 255,8 milyar dolarlık ihracatın üstüne 700 milyon dolar daha ekledik. Yeni rekorumuz 256 buçuk milyar dolar oldu" ifadelerini kullandı.

İthalat verilerini de açıklayan Bakan Bolat, Ocak ayında yüzde 22'lik bir azalışla 26 milyar 201 milyon dolara gerileme kaydedildiğini söyledi. Bunun en önemli sebepleri arasında bizim hükümet olarak aldıkları tedbirlerin etkili olduğunu belirten Bolat, "Özellikle ithalatta ülkemize yönelik haksız ticari uygulamalar ve damping uygulamalarına karşı getirdiğimiz tedbirler, enerji fiyatlarındaki, dünya piyasalarındaki stabil durum ve özellikle 2023'te otomotiv ve altın ithalatındaki aşırı artışa karşı yılın ikinci yarısında uyguladığımız tedbirlerden sonraki azalma da kaynaklanmaktadır. Bu şekilde arkadaşlar Ocak ayında dış ticaret açığımız da yüzde 57'lik bir gerileme kaydedildi. Bir önceki yılın aynı ayına göre Ocak ayı dış ticaret açığımız 6.2 milyar dolara indi. İhracatın ithalatı karşılama oranı da 18,9 puanlık bir artışla geçen yıla göre bu yıl ocak ayında yüzde 76,4'e yükseldi" şeklinde konuştu.

Her ay bir önceki yılın aynı ayına göre ithalat artışı hızını yavaşlatmayı hedeflediklerini belirten Bakan Bolat, "Ağustos ayından bu yana da ithalatımız da her ay bir önceki yılın aynı ayından daha düşük bir artış söz konusu. Amacımız gayet basit, ihracata dayalı büyümeyle ekonomik büyümemizi sürdürülebilir ve katma değer üreten bir yapıda devam ettirmek istiyoruz. Katma değeri artırarak mevcut ihracat miktarımızdan daha fazla döviz kazanmak istiyoruz ve ihracatımızın büyümesini sürdürülebilir kalıcı temelli hale getirmek istiyoruz. Burada da inşallah bu trendi önümüzdeki aylarda da devam ettirmek arzusundayız" dedi.

Cari işlemlerde Şubat, Mart ve Nisan rakamlarının de gelmesi ile 30 milyar dolar bandından aşağı doğru geleceklerini ifade eden Bakan Bolat, "Bu neyi sağlayacak, Bu Türkiye'nin döviz dengesinin iyileşmesini, döviz yeterliliğinin iyileşmesini, döviz kurunun baskı altında kalmamasını sağlayacak. ve bu şekilde finansal istikrar, makro ekonomide fiyat istikrarının daha da iyileşmesini, beraberinde götür getirecek. Enflasyonla mücadeledeki silahlarımızı güçlenmesini sağlayacak. ve makro ekonomik istikrarımız 2024 yılının ikinci aşamasında çok hızlı bir şekilde iyileşecek. Enflasyonla, faiz oranlarıyla beraber daha iyi bir performansa geleceğiz. Biz bunları yaparken 2024 yılı mal ihracat hedefimiz belli 267 milyar dolar ve 2026 yılında 302 milyar dolar hedefimiz var" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin daha güçlü ve daha gelişmiş bir ekonomiye sahip olması adına tek yolun ihracatın hem mal ihracatı hem hizmetler ihracatın artırılması olduğunu ifade eden Bakan Bolat, "Hep beraber büyük çaba sarf ediyoruz. Hafta arası turizm gelirleri açıklandı. Turizmde de Allah'a şükür 54,3 milyar dolar bir gelir sağladık. Karşılığında 7,3 milyar dolar bir turizm giderimiz oldu. Net 47 milyar dolar turizm fazlamız oldu" şeklinde konuştu. - MALATYA