Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'nde Yeni Dönem Başvuruları Başladı

Kadınların mühendislik alanında eşit koşullarda yer almasını sağlamak ve nitelikli kadın istihdamını artırmak amacıyla 10 yıldır sürdürülen Türkiye'nin Mühendis Kızları (TMK) projesinde yeni dönem başvuruları başladı. Limak Vakfı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliği ile yürütülen projeye bu yıl 17 Eylül-8 Ekim 2025 tarihleri arasında başvuru yapılabilecek. Proje, URAP 2024-2025 Dünya Alan Sıralaması'nda mühendislik alanında Türkiye'den listeye girmiş mühendislik fakültelerinde lisans eğitimi alan veya alacak olan tüm kadın mühendis adaylarını kapsıyor.

Kadın temsilinin kısıtlı olduğu STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) alanlarında kadın istihdamını desteklemek amacıyla 10 yıldır yürütülen ve ülke sınırlarını aşarak küresel bir sosyal etki hareketine dönüşen Türkiye'nin Mühendis Kızları projesinde yeni dönem başvuruları başladı. Limak Vakfı, URAP 2024 - 2025 Dünya Alan Sıralaması Araştırması'na göre Türkiye'de mühendislik alanında listelenen fakültelerde eğitim gören kadın lisans öğrencilerini Türkiye'nin Mühendis Kızları programına davet ediyor. Program; bilgisayar, çevre, elektrik-elektronik, inşaat, endüstri, kimya ve makine mühendisliği bölümlerinin 1., 2. ve 3. sınıfında öğrenim gören veya görecek adayları kapsıyor.

Daha fazla kadın mühendisin iş hayatına katılmasına yönelik bir model ile kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümeye katkıda bulunmak amacıyla 2015 yılında hayata geçirilen projeden bugüne kadar 37 ildeki 68 üniversitede 1.500'den fazla öğrenci faydalandı. Kapsayıcı bir sosyal fayda modeli oluşturan TMK projesi, burs imkanı ile birlikte mühendislik fakültesindeki eğitim boyunca kişisel ve mesleki gelişime katkıda bulunacak sertifika programı, online İngilizce dil eğitimi, mentörlük ve koçluk desteği, staj ve istihdam imkanı gibi fırsatlar sunuyor. Mühendislikte fırsat eşitliği sağlanması hedefiyle etki alanını her geçen gün genişleten program ile bugüne kadar 1.546 öğrenciye öğrenim bursu, TMK mezunu 281 öğrenciye farklı sektörlerdeki şirketlerde istihdam imkanı, 135 öğrenciye de staj desteği sağlandı.

Ülke sınırlarını aşarak uluslararası bir boyut kazanan Türkiye'nin Mühendis Kızları projesi, Global Engineer Girls ismiyle Kosova, Kuzey Makedonya, Suudi Arabistan, İspanya, Mozambik ve Fildişi Sahili dahil olmak üzere toplam yedi ülkede geleceğin kadın mühendislerine ilham olmaya devam ediyor. Proje ile ilgili detaylı bilgiye ve başvuru koşullarına turkiyeninmuhendiskizlari.com internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. - İSTANBUL