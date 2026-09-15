Haberler

Türkiye'nin LPG ithalatı temmuzda yıllık bazda yüzde 4,6 azaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin LPG ithalatı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 azalarak 302 bin 830 ton oldu.

Türkiye'nin LPG ithalatı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 azalarak 302 bin 830 ton oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) temmuz ayına ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince en fazla LPG ithalatı yapılan ülkeler, sırasıyla Cezayir, ABD, Rusya, Suudi Arabistan, Kazakistan ve Yunanistan olarak kayıtlara geçti.

LPG ithalatı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 azalarak 302 bin 830 ton olarak gerçekleşti.

Rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince bu dönemde gerçekleştirilen LPG ihracatı ise yüzde 32,9 artarak 51 bin 295 ton oldu.

Türkiye, söz konusu dönemde Birleşik Arap Emirlikleri, Ukrayna, Bulgaristan, Romanya, İngiltere, Estonya, Singapur, Lübnan ve Türkiye Serbest Bölgeleri olmak üzere 9 farklı ülke ve bölgeye LPG ihraç etti.

Satışlarda otogaz ilk sırada

LPG üretimi ise yüzde 7,2 artarak 95 bin 793 ton olarak gerçekleşti.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yapılan toplam LPG satışı 354 bin 222 ton olarak hesaplandı.

Satışlarda yüzde 82,5 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer aldı. Bunu yüzde 14,7 ile tüplü LPG ve yüzde 2,8 ile dökme LPG satışları izledi.

Kaynak: AA
Gözaltındaki eşi, Vanlı Kara Haydar'ı sattı

Gözaltındaki eşi, Vanlı Kara Haydar'ı sattı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Japonya'da 100 yaş üstü nüfus, ilk kez 100 binin üzerine çıktı

İnsanlar bu ülkede ölmeyi unutuyor
Bu ligde yağmur gibi gol atıldı! 4 maçta tam 24 tane

Bu ligde yağmur gibi gol atıldı! 4 maçta tam 24 tane

6 yaşındaki çocuk yürekleri ağza getirdi! Herkes onu ararken böyle bulundu

Yürekleri ağza getirdi! Herkes onu ararken bakın nereden çıktı
Akın Gürlek: Denetimli serbestlik yükümlüleri 2 bin 779 okulda bakım ve temizlik çalışması yaptı

Kamu yararına çalıştılar! 2 bin 779 okulu eğitime hazırladılar
Kıyafetin ardından öğretmenlere bir yasak daha! Bakan Tekin canlı yayında açıkladı

Kıyafetin ardından öğretmenlere bir yasak daha! Canlı yayında açıkladı
Uçak kalktı geliyor! İşte Trabzonspor'un yeni hocası

Uçak kalktı geliyor! İşte Trabzonspor'un yeni hocası
Raci Şaşmaz'ın ifadesi ortaya çıktı! 'İskender Büyük' detayı bomba

İşte Raci Şaşmaz'ın ifadesi! "İskender Büyük" detayı bomba