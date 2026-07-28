Haberler

Hisarcık'ta tütün üretimi yok oluyor

Hisarcık'ta tütün üretimi yok oluyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye’nin en kaliteli tütünlerinin yetiştirildiği bölgelerden biri olarak bilinen ve yıllarca ’Tütünkent’ adıyla anılan Kütahya’nın Hisarcık ilçesine bağlı Hasanlar köyünde tütün üretimi bitme noktasına geldi.

Türkiye'nin en kaliteli tütünlerinin yetiştirildiği bölgelerden biri olarak bilinen ve yıllarca 'Tütünkent' adıyla anılan Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Hasanlar köyünde tütün üretimi bitme noktasına geldi.

Yaklaşık 20 yıl öncesine kadar neredeyse her hanenin tütün ekimi yaptığı köyde, artan üretim maliyetleri, düşük alım fiyatları ve göç nedeniyle üretici sayısı 3'e düştü.

Bu yıl 8 dönümlük alanda tütün yetiştiren üretici Coşkun Saman, Hasanlar tütününün Türkiye'nin en kaliteli tütünleri arasında yer aldığını belirterek, üretimin giderek azaldığını söyledi. Geçmişte Tekel'in alım yaptığını, bugün ise üreticilerin özel firmalarla sözleşmeli çalışmak zorunda kaldığını ifade eden Saman, "Köyümüzde üretilen tütün kalitede Türkiye'de ilk sıralarda yer alıyordu. Hasanlar birinci sınıf tütün üretirdi. Ancak zamanla artan maliyetler ve düşük başfiyat politikaları ve göç nedeniyle üretici sayısı hızla azaldı. Eskiden Tekel alım yapıyordu, şimdi taşeron firmalara kaldık" dedi.

Bu yıl yağışların yeterli olmasının üretimi olumlu etkilediğini dile getiren Saman, yaklaşık 1 ton ürün beklediğini söyledi. Geçen yıl tütünün başfiyatının 305 TL olduğunu hatırlatan Saman, "Bu yıl sözleşme gereği başfiyat 500 TL oldu. Ancak artan maliyetler düşünüldüğünde bu fiyat yine de yetersiz kalıyor. Kendi emeğimizle çalıştığımız için üretime devam ediyoruz. Hasanlar köyünün tütünü kaliteli ve aranan bir ürün. Fiyatlar yükselirse köyümüzde yeniden üretici sayısı artabilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Gürlek duyurdu! Dev operasyonda 382 şüpheli gözaltına alındı

Türkiye güne operasyonla başladı! Yüzlerce kişi gözaltına alındı
39 ilçe kaymakamlığına yazı gönderildi: İstanbul'daki okullar için mescid talimatı

Yeni dönem başlıyor! 39 ilçe kaymakamına okullar için talimat gitti
Petrol çakıldı ama beklenen olmadı! Piyasaları sarsan altın iddiası

Piyasaları sarsan altın iddiası

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tuncay Sonel'in mal varlığı da dosyaya girdi! Kira geliri dudak uçuklattı

Mal varlığı da dosyaya girdi! Kira geliri dudak uçuklattı
Yıllık 37 milyon dolar kazanan Alperen Şengün'den ailesine servet değerinde hediye

Yılda 37 milyon dolar kazanan Alperen'den servet değerinde jest
Uzak Şehir'in Pakize'sinden olay pozlar: Bikinisiyle çimlerin üzerine uzanıp...

Tatil pozları bomba! Bikinisiyle çimlerin üzerine uzanıp...

İran'a saldırdıktan sonra ABD'ye gitti: Zelenski'nin planı ne?

İran'a saldırıp ABD'ye gitti: En önemli önceliği bakın neymiş
Kayınvalidenin geline taktığı hediye düğüne damga vurdu

Kayınvalidenin geline taktığı hediye düğüne damga vurdu
Eskişehir'de kavgada geriye kol saati ve kapı kolu kaldı

Gece yarısı kavgaya tutuştular, geriye sadece kapı kolu ve saat kaldı
Bizim Çocuklar'dan Filenin Sultanları için tepki çeken hareket

Bizim Çocuklar'dan Filenin Sultanları için tepki çeken hareket