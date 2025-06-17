Türkiye'nin Kahramanları Projesi'nin 10. İl Buluşması Van'da Gerçekleştirilecek

Türkiye'nin Kahramanları Projesi'nin 10. İl Buluşması Van'da Gerçekleştirilecek
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Yerel üretimin desteklenmesi ve ticaretin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen 'Türkiye'nin Kahramanları' projesinin 10. il buluşması, 19 Haziran'da Van Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılacak. Etkinlik, üreticilere iş geliştirme eğitimleri sunacak ve B2B görüşmeler ile devam edecek.

Yerel üretimin desteklenmesi ve ticaretin geliştirilmesini amaçlayan Türkiye'nin Kahramanları Projesi'nin 10'uncu il buluşması Van'da gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin farklı illerinde üreticilere iş geliştirme eğitimleri verilmesi ve üreticileri alım heyetleri ile buluşturma projesi olan 'Türkiye'nin Kahramanları Van' buluşması, 19 Haziran'da Van Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde yapılacak.

Yerel üretimin desteklenmesi amacıyla birçok paydaş ile protokolü imzalanan Türkiye'nin Kahramanları projesi, üretici buluşmaları Van ile devam ediyor. Yerel üretimin desteklenmesi, ticaretin geliştirilmesi, yerel üreticinin ticari faaliyetlerinde bilinçlendirilmesi ile ülkemiz ürünlerinin ulusal ve uluslararası pazarlarda tanıtılmasını amaçlayan projenin yeni buluşması 19 Haziran'da Van Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılacak.

Etkinliğe üreten herkesi beklediklerini söyleyen Van TSO Başkanı Necdet Takva, "İlimiz adına önemli bir program. Bizlerde ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Üretim yapan, şehrimiz için risk alan, istihdam oluşturan tüm firmaları programa katılmaya bekliyoruz" dedi.

19 Haziran'da Van Ticaret ve Sanayi Odası'nda saat 10.00'da başlayacak olan etkinlik, açılış sonrası sertifikalı e-ticaret eğitimleri ve B2B görüşmeler ile devam edecek olup tüm üreticilerin katılımına açık olacak. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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