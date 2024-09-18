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Türkiye'nin ilk sigorta firmasıydı! 150 yıldır faaliyette olan şirket resmen satıldı

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Türkiye'de 150 yıldan uzun süredir faaliyet gösteren Generali Türkiye Sigorta'nın çoğunluk hissesi Kiler Holding ve Ekol Girişim'e satıldı. Türkiye'nin ilk sigorta firması olarak bilinen şirketten satışla ilgili KAP açıklaması da geldi.

Türkiye'de 150 yıldan uzun bir süredir faaliyet gösteren Generali Türkiye Sigorta'nın çoğunluk hissesi Kiler Holding ve Ekol Girişim'e satıldı. KAP'a yapılan açıklamada, Kiler Holding, Generali Sigorta'nın %42'sini, grup şirketi Ekol Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ise %9'unu satın aldığı paylaşıldı. Bu şekilde Generali Sigorta'nın toplam hisselerinin %51'i bu iki grup tarafından devralınmış oldu.

SEDDK ONAYI BEKLENİYOR

Kiler Holding, 2025 yılı stratejik hedefleri doğrultusunda finans sektörüne yönelik ilgisini kamuoyuna paylaşmıştı. Sigortacılık sektöründe uzun vadeli büyüme beklediklerini açıklayan şirket, Generali Sigorta'nın çoğunluk hisselerini satın alarak bu sektörde önemli bir adıma imza attı.

Türkiye'nin ilk sigorta firmasıydı! 150 yıldır faaliyette olan şirket resmen satıldı

Satın alma, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) ile Rekabet Kurumu'nun onay süreçlerine tabi olacağını söyledi. Hisse devri, ilgili onayların alınmasının ardından bitmiş olacak. Bu gelişme, Kiler Grubu'nun yeni bir sektöre girişini simgelerken, hisse devrinin olumsuz etkilenmemesi amacıyla açıklamanın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre ertelendiği de belirtildi.

1863 YILINDA İSTANBUL'DA TEMELİ ATILMIŞTI

1831 yılında İtalya'nın Trieste kentinde kurulan Generali, Türkiye'nin de ilk sigorta firması olarak biliniyor. Generali 1863'te İstanbul'da ilk acentesini açarak sigortacılık faaliyetlerine adım attı. 1989 yılında ise Generali Sigorta Anonim Şirketi'ni kurarak yerelleşme yolunda büyük bir adım gerçekleştirmişti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Kiler Holding İş Dünyası Ekonomi Sigorta Türkiye Finans Kiler

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