Haberler

Türkiye'nin ilk lüks konseptli AVM'si yıkılıyor

Güncelleme:
Türkiye'de ilk kez lüks ve butik konseptiyle açılan Prestige Mall yönetimsel sorunlar ve zorlu ekonomik koşullar nedeniyle ağustos ayında kapılarını kapatmıştı. Prestige Mall'un yerinde büyük bir konut projesi inşa edilmesi planlanıyor. Rus sermayeli MSFD A.Ş., AVM arazisini satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

  • Prestige Mall Alışveriş ve Yaşam Merkezi Ağustos ayında kapandı.
  • AVM arazisinin rezidans projesine dönüştürülmesi planlanıyor.
  • Bazı kiracılar AVM'den çıkmayı reddediyor ve mahkeme kararı bekleniyor.

Küresel boyuttaki ekonomik kriz, Türkiye'de de çok sayıda firmanın iflas bayrağını çekmesine neden olurken halkaya dev bir AVM de eklendi.

AĞUSTOS AYINDA KAPILARINI KAPATTI

İstanbul'da Bahçeşehir ilçesinin Gölet bölgesinde yer alan ve 18 yıldır kesintisiz faaliyet yürüten Prestige Mall Alışveriş ve Yaşam Merkezi, yönetimsel sorunlar ve zorlu ekonomik koşullar nedeniyle ağustos ayında kapılarını resmen kapattı.

AVM ARAZİSİNE REZİDANS PROJESİ

Alışveriş merkezinin ne olacağına dair belirsizlik sürerken, söz konusu arazinin geleceğine dair yeni iddialar gündeme geldi. MSFD A.Ş. tarafından sahip olunan ve Rus sermayesiyle işletilen alışveriş merkezi arazisinin satışa çıkarılmaya sıcak bakıldığı belirtildi. Mevcut yapının alışveriş merkezi olarak kullanılmasından ziyade, bölge için yeni bir rezidans projesinin inşa edilmesi planlanıyor. Alıcıların, alışveriş merkezi arazisini büyük bir konut projesine dönüştürme niyetinde olduğu ifade ediliyor.

BAZI KİRACILAR AVM'Yİ TERK ETMEDİ

Prestige Mall'un kapanmasına rağmen, bazı kiracılar AVM'den çıkmayı reddediyor. Bu durumu yargıya taşıyan kiracılar, AVM'nin kapısına kilit vurulabilmesi için mahkeme kararının beklenmesini talep etti. Bu süreç, alışveriş merkezinin tamamen kapanmasını geciktiriyor.

Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
