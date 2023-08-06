Türkiye'nin İlk Elma Borsası Hızla Yükseliyor

Türkiye'nin ilk elma borsası hızla yükseliyor

Vali Tuncay Akkoyun:

"Karaman elma yetiştiriciliğinde Türkiye'de önemli bir merkez"

KARAMAN - Karaman'a Konya Ovası Projesi destekli yapılan Türkiye'nin ilk Elma Borsası hızla yükseliyor.

Hamidiye Mahallesi Yeni Çevre Yolu üzerine yapılan Elma Borsası ile Elma Sınıflandırma ve Paketleme Tesisi 3 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. Vali Tuncay Akkoyun, 45 gün önce temeli atılan borsa inşaatında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. İncelemelerinin ardından inşaatın son durumu hakkında gazetecilere açıklamada bulunan Akkoyun, yaklaşık 45 gün önce temelini atılan inşaatın şu anda yüzde 70 seviyesine geldiğini, birinci etabını kısa süre içinde tamamlanacağını ifade etti. Elma Borsası'nın 3 etap şeklinde yapıldığını anlatan Akkoyun, "İnşallah bundan sonraki süreçlerde de makine temini ve diğer müştemilatların da tamamlamasıyla Elma Borsamızın faaliyete geçişini de hep birlikte göreceğiz. Beraber de açılışını yapacağız. Tabii inşaata geçmeden önce şunları ifade etmek istiyorum. Karaman elma yetiştiriciliğinde Türkiye'de önemli bir merkez. Yaklaşık 15 milyon civarında elma ağacız var. Yıllık da 750 bin ton civarında elma üretimimiz var Tabii bu rakamlar çok ciddi rakamlar. Bizim amacımız elma üreticilerimizin fiyat ve ürün kaybı yaşamaması, düzenli bir ortamda ürettikleri alın teri elmalarını herhangi kayıp olmadan burada boyutlandırıp muhafazasının sağlanarak satışının da yapılmasıdır. İnşallah bunun yakın zamanda sağlamış olacağız. Bu yatırım bölgemiz için çok önemli bir yatırımdır. Bu tesisimiz bittiği zaman saatte 7 ton, günlük de 170 tona yakın elma sınıflandırılacak işleme ve pazara hazır hale getirilecek. Testimiz 3 bin metrekarelik bir kapalı alana sahip. Tesisimiz tamamlandığı zaman ülkemize, şehrimize, bölgemize elma üreticilerimize çok önemli bir yatırım olmuş olacak" diye konuştu.

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram da, Karaman'da yaklaşık 210 bin dekarın üzerinde elma bahçesinin bulunduğunu belirterek, "Karaman,10 milyonun üzerindeki ağaç sayısıyla hızla liderliğe doğru gitmektedir. Şehrimize elma fiyatının belirleneceği tam donanımlı bir elma borsasının kurulması üreticilerimiz için çok etkili olacaktır" dedi.