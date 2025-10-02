Haberler

Türkiye'nin İhracatı Yıllık %4,1 Arttı

Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin ihracatının yıllık bazda %4,1 artarak 269,7 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Bakan, küresel ticaretteki belirsizliklere rağmen ihracatın performansının olumlu olduğunu vurguladı.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye'nin ihracat performansına ilişkin paylaşım yaptı. Şimşek, küresel ticaretteki belirsizliklere ve olumsuz şartlara rağmen ihracatın Ocak-Eylül döneminde yıllık bazda yüzde 4,1 arttığını vurguladı ve ihracatın yıllıklandırılmış olarak 269,7 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

Bakan Şimşek, aynı zamanda şu ifadelere yer verdi:

"Küresel ticaretteki belirsizliklere ve olumsuz şartlara rağmen Ocak-Eylül döneminde yıllık yüzde 4,1 artan ihracat yıllıklandırılmış olarak 269,7 milyar dolara ulaştı. Önümüzdeki dönemde ana ticaret ortaklarımızda büyümenin hızlanması, yurtiçi ve yurtdışında finansmana daha kolay ve uygun şartlarla erişim, avro/dolar paritesinin katkısı ihracatımızı destekleyecektir. İthalattaki artışa rağmen, mal ve hizmet ihracatındaki olumlu performans sayesinde cari denge sürdürülebilir seviyelerde kalmaya devam ediyor. Katma değerli üretim ve rekabet gücünü artıran politikalarımızla üreticilerimizi ve ihracatçılarımızı desteklemeyi sürdüreceğiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
