Haberler

TİM İhracat Pazar Monitörü'nün ocak ayı sonuçları açıklandı

Güncelleme:
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ocak ayı İhracat Pazar Monitörü sonuçlarını açıkladı. İhracat Talep Endeksi 100,6 puana ulaşırken, Pazar Dayanıklılık Endeksi 99,4 olarak belirlendi.

TİM'den yapılan açıklamaya göre, önemli pazarlarda talebi oluşturan koşullar ile global ekonomideki talep ve risklerin takip edildiği İhracat Pazar Monitörü'nün ocak ayı sonuçları paylaşıldı.

Buna göre, ihraç edilen ürünlere olan talep koşullarını ihracat yapılan pazarlar üzerinden temel ve öncü makroekonomik göstergeleri kullanarak takip eden İhracat Talep Endeksi, ocak ayında aylık bazda yüzde 0,9 ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 artışla 100,6 oldu. Böylelikle endeks, uzun dönem ortalamasının üzerinde seyretti.

Ocak ayında işsizlik, tüketici güveni ve sanayi üretimindeki gerilemelere karşın enflasyon ve iş güvenindeki iyileşmeler, talep endeksini uzun dönem ortalamasının üzerine çıkardı.

Uzun ve kısa vadeli sosyal, ekonomik ve politik göstergelerden yararlanarak oluşturulan ve ihracat pazarlarının risklere karşı direncini ölçen TİM Pazar Dayanıklılık Endeksi ise ocak ayında aylık bazda yüzde 0,01 artış ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 azalış göstererek 99,4 oldu.

Küresel jeopolitik risklerdeki sınırlı gerileme ve ihracat talep endeksinin uzun vadeli ortalamasının üzerine çıkması, ihraç pazarları genelinde dayanıklılığı olumlu etkiledi ve endeksi uzun dönem ortalamasına yaklaştırdı.

Kaynak: AA / Mücahit Enes Sevinç
