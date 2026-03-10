Haberler

Savaş halindeki ülke ihracatta ilk sırayı aldı

Güncelleme:
Türkiye, yılın ilk iki ayında 16 ülkeye yaptığı hamsi ihracatından 2 milyon 692 bin dolar gelir elde ederken, en fazla hamsi ihracatı savaşın sürdüğü Ukrayna'ya yapıldı. Ocak-Şubat döneminde Ukrayna'ya 1 milyon 189 bin kilogram hamsi ihraç edildi.

Türkiye'den yılın ilk iki ayında 16 ülkeye yapılan hamsi ihracatından 2 milyon 692 bin dolar gelir elde edilirken, en fazla ihracat savaşın sürdüğü Ukrayna'ya yapıldı.

Türkiye'nin hamsi ihracatında yılın ilk iki ayında Ukrayna ilk sırada yer aldı. Açıklanan istatistiklere göre, savaşın sürdüğü Ukrayna'ya yapılan hamsi ihracatı dikkat çekti.

Ocak-Şubat döneminde Ukrayna'ya 1 milyon 189 bin 703 kilogram hamsi ihraç edilirken, bu ihracattan 886 bin 42 dolar döviz girdisi sağlandı. Aynı dönemde Türkiye'den toplam 16 ülkeye gerçekleştirilen hamsi ihracatı ise 1 milyon 417 bin 881 kilogram olarak kaydedildi. Bu ihracat karşılığında 2 milyon 692 bin 135 dolar gelir elde edildi.

Geçen yılın aynı döneminde ise 13 ülkeye yapılan hamsi ihracatında 867 bin 205 kilogram hamsi karşılığında 2 milyon 16 bin 517 dolar döviz girdisi sağlanmıştı. Bu yılın ilk iki ayında elde edilen gelir, geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi.

Söz konusu dönemde hamsi ihracatında Ukrayna'nın ardından Belçika ve Almanya geldi. Belçika'ya 65 bin 606 kilogram hamsi ihraç edilerek 631 bin 263 dolar gelir elde edilirken, Almanya'ya yapılan 55 bin 212 kilogramlık ihracattan 470 bin 919 dolar döviz girdisi sağlandı.

En az hamsi ihracatı yapılan ülkeler ise Katar, Gürcistan ve Azerbaycan-Nahçıvan oldu. Katar'a 300 kilogram karşılığında bin 380 dolar, Gürcistan'a 349 kilogram karşılığında 4 bin 370 dolar, Azerbaycan-Nahçıvan'a ise 494 kilogram karşılığında 2 bin 613 dolar değerinde hamsi ihraç edildi.

Öte yandan, Trabzon'dan da yılın ilk iki ayında 3 ülkeye hamsi ihracatı gerçekleştirildi. Trabzon'dan yapılan ihracatta 197 bin 603 kilogram hamsi karşılığında 183 bin 128 dolar gelir elde edildi. Geçen yılın aynı döneminde ise 36 bin 175 kilogram hamsi ihracatından 139 bin 6 dolar döviz girdisi sağlanmıştı. Trabzon'dan hamsi ihracatı ise Ukrayna, Birleşik Krallık ve Birleşik Arap Emirliklerine gerçekleşti. - TRABZON

