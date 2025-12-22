Türkiye'de dün günlük bazda 887 bin 584 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 875 bin 299 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 666 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 31 bin 553 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 887 bin 584 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 875 bin 299 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,5 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 26,5 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 12 bin 247 megavatsaat elektrik ihracatı, 116 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.