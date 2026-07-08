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Türkiye, fındık ihracatından 6 ayda 1,4 milyar doları aşkın gelir sağladı

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Türkiye, yılın ilk 6 ayında 106 bin 53 ton fındık ihraç ederek 1,4 milyar doların üzerinde gelir elde etti. Geçen yılın aynı dönemine göre miktar azalmasına rağmen gelir arttı.

Türkiye, yılın ilk 6 ayında fındık ihracatından 1,4 milyar doları aşkın gelir elde etti.

???????Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamada, 1 Ocak-30 Haziran 2026 ihracat dönemine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, söz konusu dönemde yurt dışına 106 bin 53 ton fındık satıldığı, karşılığında 1 milyar 434 milyon 593 bin dolar girdi sağlandığı belirtildi.

Geçen yılın aynı döneminde gerçekleştirilen 141 bin 339 ton fındık ihracatından ise 1 milyar 169 milyon 532 bin dolar gelir elde edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak
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