Türkiye'nin Eylül İhracatı 22,6 Milyar Dolarla Rekor Kırdı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, eylülde 26 sektörün 15'inde ihracat artarken 11'inde azaldığını belirterek, "Firmaların yasal merkezlerini baz alan TİM verilerine göre geçen ay 49 ilimiz ihracatını artırdı." dedi.

Gültepe, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın eylül ayı dış ticaret rakamlarını açıkladığı toplantıda yaptığı konuşmada, ihracat verilerini değerlendirdi.

Eylülde 22,6 milyar dolarla en yüksek eylül ayı ihracatının gerçekleştirildiğine işaret eden Gültepe, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 artış olduğunu söyledi.

Gültepe, yılın 9 ayında ihracatta 200,6 milyar dolara, son 12 aylıkta ise yaklaşık 270 milyar dolara ulaştıkları bilgisini vererek, 9 ayda ihracat artışının yüzde 4,1, yıllıklandırılmış olarak da yüzde 3,2 artış sağlandığını ifade etti.

Hizmetler ihracatı verilerinin iki ay geriden geldiğine dikkati çeken Gültepe, hizmet ihracatının eylülde ihracata katkısının 12,3 milyar dolar olarak tahmin edildiğini bildirdi.

"Geçen ay 49 ilimiz ihracatını artırdı"

Gültepe, sektörlere bakıldığında otomotivin yine ilk sırada olduğu aktararak, şöyle konuştu:

"Otomotiv 3,7 milyar dolar. İkinci olarak 2,5 milyar dolarla kimya sektörümüz geliyor. Üçüncü 1 milyar 517 milyon dolarla elektrik elektronik sektörümüz, Sonra çelik yine çok yakın birbirine 1,5 milyar dolar ve ardından hazır giyim sektörü de 1 milyar 491 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Toplamda 26 sektörün 15'inde ihracat arttı, 11'i eksi yazdı. Firmaların yasal merkezlerini baz alan TİM verilerine göre geçen ay 49 ilimiz ihracatını artırdı."

En çok ihracat yapan ilk 5 il sıralamasında büyük değişiklik olmadığını belirten Gültepe, bu illerin İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara ve İzmir olduğunu söyledi.

Gültepe, ilk kez ihracat yapan firmalara ilişkin de bilgi vererek, "Eylülde ilk kez ihracat yapan firma sayısı 1030, bu firmalarımızın ihracata katkısı 75,5 milyon dolar." ifadesini kullandı.

Eylülde birim ihracat değeri kilogram fiyatının 1,49 dolar olduğuna işaret eden Gültepe, paritenin ihracata söz konusu ayda yaklaşık 593 milyon dolarlık olumlu katkıda bulunduğunu bildirdi.

Gültepe, en çok ihracat yapılan ülkelerde Almanya, Birleşik Krallık, ABD, İtalya ve Irak'ın yer aldığını aktararak, "45 ülkede yüzde 50'nin, 100 ülkede ise yüzde 10'un üzerinde artış kaydettik. Toplamda 123 ülkeye ihracatta artış sağladık." dedi.

"Daha hızlı koşmalıyız"

Gültepe, 9 aylık dönemde artış olmasına rağmen arzu ettikleri seviyenin gerisinde olduğuna dikkati çekerek, "TİM ve ihracatçı birlikleri olarak çift rakamlı artışlara alıştık. Dolayısıyla yüzde 2'ler, yüzde 3'ler, yüzde 4'ler artıştır ama biz daha hızlı koşmalıyız. Daha hızlı üretim ve ihracatı o kapsamda büyütmeliyiz, geliştirmeliyiz. O yüzden TİM ve ihracatçı birlikleri olarak her ay ticari heyetler, fuarlar, B2B'lerle, sektörel veya karma olsun çok yoğun tempo içinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Eylülde Meksika, Kuveyt ve Filipinler'e yönelik genel ticaret heyeti ziyaretleri gerçekleştirdiklerini anımsatan Gültepe, sektörel ticaret heyetleriyle 28 ülkeye gittiklerini bildirdi.

Gültepe, ekimde genel ticaret heyetleri için ABD, Kanada, Irak, Ürdün, Kazakistan, Panama, Kenya ve Kolombiya'da olacaklarını belirterek, söz konusu ayda da toplam 30 ülkeye ziyatte bulunacakları bilgisini verdi.

Daralan pazarlar ve bazı pazarlarda rekabet koşullarının kötüleşmesi dolayısıyla yeni pazarlara ulaşmaları gerektiğini vurgulayan Gültepe, bunların sayısının artırılması gerektiğini söyledi.

Yurt dışı ticaret heyeti ve fuar desteklerinin artırılması talebi

Gültepe, ticaret heyetleri ve fuarlara yönelik desteklere değinerek, şunları kaydetti:

"Bu dönemlerde belki ihracatçıya bir nebze daha fazla destek verilmesi noktasında katkı bekliyoruz. Var olan desteklere belki bir 15 puan daha ilave istiyoruz. Hedef ülkeler 50 ile 75-80 arasında dönüyor. Ekstra daha fazla katılalım, 20 firma değil de 30-40 firmayla beraber katılırsak belki ihracatı çok daha güzel şekilde artırmış oluruz. Verilene çok teşekkür ediyoruz, verilen yetmez ilave istiyoruz bir 15 puan daha."

Gültepe, öte yandan, TİM olarak 9-11 Ekim'de bu yıl 12'ncisini düzenleyecekleri Türkiye İnovasyon Haftası'na firmaları ve gençleri davet etti.