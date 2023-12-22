Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığı düştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, " Türkiye'nin 2022 yılında enerjide dışa bağımlılığı yüzde 67,8'e düştü. Ulusal enerji planı ile hedefimiz, önümüzdeki 30 yıl içerisinde dışa bağımlılıktan kurtarmak ve net sıfır emisyonlu bir ülke haline getirmek. Öte yandan, Türkiye enerji verimliliği kapsamında 2024-2030 yılı içerisinde 100 milyon ton karbon emisyon salınımını azaltmış olacak" dedi.

Bu yıl 15'incisi düzenlenen IICEC Konferansı 'Dünyada Değişen Enerji Jeopolitiği, İklim Krizi' teması ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın katılımı ile gerçekleşti. Toplantıda enerji verimliliği konusunda önemli açıklamalarda bulunan Bayraktar, "Son 21 yılda Türkiye'nin enerji yoğunluğumuzda yüzde 30'luk bir azaltma sağladığımız halde Türkiye'nin enerji talebi iki kat arttı. Önümüzdeki 20 yılda 1 kat daha artmasını bekliyoruz. 2022 yılında, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığı yüzde 67,8'e düştü. Ulusal enerji planı ile hedefimiz, önümüzdeki 30 yıl içerisinde dışa bağımlılıktan kurtarmak ve net sıfır emisyonlu bir ülke haline getirmek" dedi.

"2022 yılında, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığı yüzde 67,8'e düştü"

Dünyanın sürdürülebilir enerji dönüşümü için yıllık 6 trilyon dolara ihtiyaç olduğunu belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye olarak şunu söylüyoruz. Başarılı enerji dönüşümü mutlaka daha akıllı politikayla olur. Türkiye olarak enerji politikalarımızı arz güvenliğinden ödün vermeden, küresel tedarik çeşitliğine katkı sunarak ve dışa bağımlılığımızı azaltarak 2050 net sıfır emisyonlu bir ekonomi doğrultusunda şekillendiriyoruz. Son 21 yılda Türkiye'nin enerji yoğunluğumuzda yüzde 30'luk bir azaltma sağladığımız halde Türkiye'nin enerji talebi iki kat arttı. Önümüzdeki 20 yılda 1 kat daha artmasını bekliyoruz. 2022 yılında, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığı yüzde 67,8'e düştü. Ulusal enerji planı ile hedefimiz, önümüzdeki 30 yıl içerisinde dışa bağımlılıktan kurtarmak ve net sıfır emisyonlu bir ülke haline getirmek. Biz enerji politikalarımızda bu dönüşümü başarmak için yenilebilir enerji potansiyelimizin tamamını devreye almayı düşünüyoruz. Elektrik özeline baktığımızda 2035 yılında talebin 515 telewatt saatler civarında olacağını öngörüyoruz. Bu yüksek talebi karşılarken, yenilebilir enerjinin payının toplam enerji üretimi içerisindeki payını yüzde 55 kurulu güçteki payını ise yüzde 65'e çıkartmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Önümüzdeki 7-8 yıllık süreçte 10 milyar dolarlık bir yatırımı elektrik iletim şebekesine yapacağız"

Enerji sektöründe yatırım yapmak isteyenlerin önünde bir kapasite sorunu olduğunu vurgulayan Bakan Bayraktar, "Yenilebilir enerji alanında 10 bin megavat lisanslı ürün tahsis edilmiş durumda. Yaklaşık 26 bin megavat sanayicilerimizin elinde kendi öz tüketimlerini karşılamak üzere yatırımlarını yapacak izinleri var. 5 bin 400 megavat yaka kapasitesi var. 33 bin megavatlıkta depolamalı yenilebilir var. Bunları Topladığımızda 76 bin megavatlık bir kapasite tahsis edilmiş durumda. Sürdürülebilir bir enerji dönüşümünün olmazsa olması elektrik şebekesinin güçlenmesi. Önümüzdeki 7-8 yıllık süreçte 10 milyar dolarlık bir yatırımı elektrik iletim şebekesine yapacağız" diye konuştu.

"Türkiye enerji verimliliği kapsamında 100 milyon ton karbon emisyon salınımını azaltmış olacaK"

2022 yılında Gabar dağında keşfinin ardından petrol üretimi yapmaya başladıklarını ifade eden Bakan Bayraktar, "Bugün itibariyle 30 bin varil üretim yapıyoruz. 2024 yılında ise bunu 100 bin varile yükselteceğiz. Türkiye kendi sahasında 200 bin varil petrol üreten ülke haline gelecek. Ülkemizde ki ihtiyaca günlük 1 milyon varil bunun içinden elimizden geleni yapacağız. Ayrıca 2024 - 2030 enerji verimliliği planı kapsamında Türkiye 100 milyon ton karbon emisyon salınımını azaltmış olacak. Enerji güvenilir transit ülke olma yanında kendi çıkarlarımız konusunda çalışmalar yapıyoruz. Önümüzdeki yıl emisyon ticaretini EPİAŞ bünyesinde hayata geçirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL