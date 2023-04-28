Türkiye'nin en uzun dördüncü köprüsü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bağlandığı törenle açıldı

Türkiye'nin 4'üncü büyük köprüsü olan Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, törenle hizmete girdi. Açılış törenine canlı bağlantı ile katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiye sağlayacağı katkıya dikkat çekerek, "Yaklaşık 2,3 milyar liralık yatırım olan proje Adana ve ülkemize yakıt ve vakitten yılda 286 milyon lira tasarruf ettirecek karbon salınımını da 4 bin tondan fazla azaltacaktır." ifadelerini kullandı.

Adana'da bin 800 metre uzunluğunda, 39 metre genişliğindeki, her gün 100 bin aracın geçiş yapmasına imkan sağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, düzenlenen törenle hizmete girdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Adana'da konuşurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı bağlantı ile vatandaşlara seslendi.

"ŞEHİRLERİMİZİ AYAĞA KALDIRACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, köprünün yatırım bedelinin yaklaşık 2.3 milyar lira olduğunu belirtti. Adana'da ulaşım yatırımlarının devam edeceğini kaydeden Erdoğan, şunları söyledi: "Depremden etkilenen diğer şehirlerimizle birlikte Adana'mızın yaralarını sarmak için gece gündüz çalışıyoruz. 650 bin yeni konutla deprem bölgesindeki şehirlerimizi bir yıl içinde ayağa kaldıracağız. Bugün Türkiye'nin bereketli toprakları Adana'da yeni bir eser daha kazandırmanın sevinciyle bir aradayız. Türkiye gibi Adana büyüdükçe ulaşım başta olmak üzere yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Adana Çevreyolu adeta şehir içi yolu haline geldi.

"YILDA 286 MİLYON LİRA TASARRUF ETTİRECEK"

Hükümet olarak bugüne kadar şehrin Trafik yükünü azaltacak pek çok yatırımı hayata geçirdik. Köprümüz sıradan ulaşım eseri olmanın ötesinde özelliklere sahip. Uzunluğu 1700 metre olan, 27 tabliyeden oluşan 6 şeritli köprüde 2 hatlı demiryolu da yer alıyor. Köprüden 35 bin aracın kullandığı Seyhan Barajı kıret yolu üzerindeki yoğunluğu kaldırıyoruz. Yaklaşık 2,3 milyar liralık yatırım olan proje Adana ve ülkemize yakıt ve vakitten yılda 286 milyon lira tasarruf ettirecek karbon salınımını da 4 bin tondan fazla azaltacaktır.

"ULAŞIM YATIRIMLARINI SÜRDÜRECEĞİZ"

Hızlı tren hattı ve Çukurova Havalimanı olmak üzere inşası süren ulaştırma yatırımlarıyla Adana'mızı geliştirmeyi sürdüreceğiz. Adana'da daha başka açılışları yapmayı planlıyorduk. 116 yıllık milli mensucat fabrikasının müzeye dönüştürme çalışmalarının son etabıydı. Bu eserin açılışını eski bakanımız Ömer Çelik ve Mehmet Nuri Ersoy yaptılar, müzenin hayırlı olmasını diliyorum.

"BİZ SADECE YOL YAPMIYORUZ"

Biz sadece yol yapmıyoruz, köprü kurmuyoruz, baraj, sulama tesisi inşa etmiyoruz. Okul açmıyoruz, hastane inşa etmiyoruz. Milletimiz yaptığımız her yatırımın, hayata geçirdiğimiz her eserin onun güvenliği, refahı için konmuş bir tuğla olduğunu biliyor. Altyapı olmadan yatırım ve üretim olmayacağını, istihdam çıkmayacağını bilen milletimiz 21 yıldır bunun için bize hesap hep destek verdi. Cumhuriyetimizin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı haline getirmeyi konuşabiliyorsak bu altyapı sayesindedir. Siz doğru olursanız Allah da önünüzde nice yollar açıyor, nice imkanlar ve fırsatlar çıkarıyoruz. İşte kendi doğal gazımıza kavuştuk. Kendi ihtiyacımızı göreceğimiz kadar petrole kavuşacağımız günleri de hep birlikte göreceğiz. 14 Mayıs inanıyorum ki Cumhur İttifakı'nın milletimizle bütünleştiği zafer tarihi olduğuna inanıyorum.

KÖPRÜ ÜZERİNDE İKİ HATLI DEMİRYOLU DA VAR

Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 2 hatlı demiryolu ile toplam 24 ayak ve 6 şeritten oluşuyor. Köprüden her gün 100 bin araç geçiş yapabilecek.