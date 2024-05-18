Türkiye'nin en kapsamlı yapay zeka zirvesi Al Tomorrow Summit 2024 düzenleniyor

Türkiye'nin en kapsamlı yapay zeka zirvesi olan ve bu yıl 23-24 Mayıs tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek "Al Tomorrow Summit 2024" etkinliğiyle yapay zeka konusundaki korku ve kaygıların ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derneğin Türkiye'de yapay zeka alanında kurulan ilk sivil toplum kuruluşu olduğunu belirtti.

Küçükşabanoğlu, uluslararası bir kuruluş olan derneğin diplomat, siyasetçi, akademisyen, özel sektör temsilcileri, iş dünyası, girişimci, genç araştırmacılardan oluşan 300'e yakın üyesinin bulunduğunu söyledi.

Derneğin enerji, spor, dış politika, eğitim, ekonomi, tarımın da dahil olduğu 18 alanda çalıştığını dile getiren Küçükşabanoğlu, Türkiye'deki yapay zekaya "ilgi"nin, "bilgi"ye dönüştürülmesi amacıyla dernek bünyesinde her sektörü ilgilendiren yapay zeka çalışma gruplarının oluşturulduğunu anlattı.

Küçükşabanoğlu, Türkiye'de, Z kuşağı olarak adlandırılan ve 0-21 yaş arasındaki kişi sayısının 27 milyon olduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu rakam, dünyadaki 143 ülkenin bireysel nüfusundan daha fazla. Biz, bu 27 milyonun, iş dünyası ve eğitim sektöründekilerin yapay zekaya, teknolojiye ilgisini gördük ama bilgi eksikliğinin olduğunu da tespit ettik. Bilgi eksikliğiyle birlikte yapay zekaya karşı korku ve kaygı duyulduğunu da belirledik. Bu ilgiyi bilgiye dönüştürmek, korku ve kaygıları ortadan kaldırmak amacıyla ilk kez 2022'de Al Tomorrow Summit etkinliğini düzenledik."

"Türkiye'de yapay zeka konusunda marka oluşturacağız"

Küçükşabanoğlu, yapay zeka konusunda Türkiye'de marka oluşturmak amacıyla hem yurt içinde hem de dışında düzenlenen etkinliğe katılım oranının her yıl arttığını, bu yıl 6'ıncısı düzenlenecek etkinliğin hibrit yöntemle organize edileceğini bildirdi.

Etkinlik kapsamındaki ülke oturumun başlığının "Türkiye ve Birleşik Krallık'ta Yapay Zeka'nın Geleceği" olarak belirlendiğini dile getiren Küçükşabanoğlu, iki ülkenin bu konudaki uzmanlarının konuşmacı olarak katılacaklarına işaret etti.

Küçükşabanoğlu, 2022'deki ilk etkinliğin sloganının "Geleceğe Geç Kalma", 2023'tekinin "Geleceğe Koşuyoruz", bu yılki etkinliğin sloganının da "Gelecekteyiz" olduğuna dikkati çekerek, "İki gün boyunca yapay zekaya doyacağımız, tartışacağımız etkinlik olacak. Etkinlikte Türkiye, yapay zekada nerede olmak istiyor, bunu tartışacağız." dedi.

"Her itici güç değişime neden olmuştur"

Yapay zeka dolayısıyla yaşanacak değişimden korkulmaması gerektiğinin altını çizen Küçükşabanoğlu, şöyle devam etti:

"Birinci sanayi devriminin itici gücü buhar, ikinci sanayi devriminin elektrik, üçüncü sanayi devriminin ise bilgisayardı. Şu andaki itici güç ise yapay zeka. Her itici güç değişime neden olmuştur. Her teknolojik gücün beraberinde getirdiği dönüşümler vardır. Mesleklerin bu dönüşümlerden etkilenmemesi mümkün değildir. Yapılan analizlerde tüm dünyada 2030'a kadar yapay zeka dönüşümünün 85 milyonluk istihdam kaybına yol açacağı söyleniyor ama biz hep bardağın boş tarafına bakıyoruz. Aynı raporda ve birçok raporda yapay zekanın 97 milyon yeni istihdam yaratacağı belirtiliyor. Burada önemli olan biz, kaybolan meslekler kısmında mı olacağız, yoksa yeni istihdam tarafında mı olacağız? İşte derneğimizin kuruluş amacı da düzenlediğimiz etkinliklerin ana amacı da yetkinliklerimizi artırarak zamana ayak uydurulmasını sağlamak."

Küçükşabanoğlu, etkinliğin, bu yıl içinde Paris, Pekin, Brüksel ve Washington'da da yapılmasının planlandığını kaydetti.

Özellikle lise ve üniversite öğrencileri olmak üzere toplumun her kesimini etkinliğe davet eden Küçükşabanoğlu, 20 oturumda, ulusal ve uluslararası platformlardan 70'i aşkın konuşmacının yer alacağı etkinliğe hem online hem fiziki olarak katılım sağlayanlara sertifika verileceğini sözlerine ekledi.