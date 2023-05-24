Türkiye'nin 'En İyi Yönetilen Şirketleri' belli oldu

Deloitte Private tarafından 45 ülkede uygulanan 'En İyi Yönetilen Şirketler' (Best Managed Companies) programı 2022 yılı Türkiye kazananlarını açıkladı. Bu yıl programa başvuran şirketlerin 4'ü ödüle layık görüldü.

Deloitte Private tarafından Türkiye'de bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen 'En İyi Yönetilen Şirketler' programı kapsamında ödül kazanan şirketler açıklandı. Dünya genelinde 45 ülkede uygulanan program kapsamında; yıllık 70 milyon TL'nin üzerinde ciroya sahip, en az beş yıl önce kurulmuş, 25 ve üzeri çalışanı olan, kontrolü Türk vatandaşlarında olup Türkiye'de kurulu ve halka açık olmayan şirketlerin başvuruları değerlendirildi. Deloitte koçları tarafından gerçekleştirilen ayrıntılı incelemeler sonrasında finale kalan şirketler bağımsız jüri tarafından değerlendirildi.

Batu Aksoy (Aksoy Holding CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı), Hakan Aygen (TSKB Genel Müdür Yardımcısı), İpek Ilıcak Kayaalp (Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı), Metin Sitti (Koç Üniversitesi Rektörü) ve Orhan Turan'dan (TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı) oluşan jüri, aday şirketleri strateji, yetkinlik ve inovasyon, kültür ve adanmışlık, yönetişim ve finansallar olmak üzere dört ana başlıkta inceledi.

Jüri tarafından yapılan değerlendirmenin ardından Borusan CAT, Norm Holding, Yeşilova Holding ve ABC Deterjan 'En İyi Yönetilen Şirketler' ödülüne layık görüldü.

Yerli şirketlere rehberlik

Deloitte Private Lideri Özgür Öney, Türkiye'de dördüncü kez gerçekleştirilen bu program ile şirketlerin iyi yönetim prensiplerini doğru bir şekilde uygulayarak hedeflerine ulaşmalarında rehberlik etmeyi amaçladıklarını belirtti. Öney bu programla şirketlerin yönetim süreçleri konusunda farkındalıklarını geliştirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Ülkemizin ekonomisine katkı sağlayan ve bu katkı ile de ayrışan Türk şirketlerinin hikayelerinin ortaya çıkarılmasını hedefliyoruz. Bu hikayelerin birçok ulusal ve uluslararası şirkete de örnek olabileceğini düşünüyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL