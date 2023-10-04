Türkiye'nin 'En Etkin 50 CHRO'su açıklandı

DataExpert katkıları ve BMI Business School tarafından yürütülen 2023 yılı 'En Etkin 50 CHRO' araştırmasının sonuçları açıklandı. Liste, Türkiye ekonomisinin yüzde 65'ini temsil eden yöneticileri barındırıyor. Bu yıl binden fazla şirketin insan kaynakları alanındaki etki ve yetkinlikleri değerlendirilerek hazırlanan listede yer alan en etkin İK yöneticilerinin yüzde 60'ını kadınlar oluşturdu. Bu oran geçen yılın listesinde yüzde 58'di. Listedeki liderlerin sorumlu oldukları çalışan sayısı ise bin ile 70 bin arasında değişiyor.

DataExpert katkıları ve BMI Business School tarafından 6'ncısı yapılan 'En Etkin 50 CHRO' araştırmasının 2023 yılı sonuçları belli oldu. Adayların CHRO başarı kriterlerindeki performanslarının ve yetkinliklerinin Danışma Kurulu tarafından incelenmesiyle belirlenen En Etkin 50 CHRO listesinde bu yıl, Türk Hava Yolları, Siemens Türkiye, BSH Ev Aletleri, Fiba Grubu, Yıldız Holding, Anadolu Efes, Ford Otosan, Yapı Merkezi Holding, P&G Türkiye, Petrol Ofisi Grubu, OYAK, Arçelik, QNB Finansbank, Abdi İbrahim, Akkök Holding, Aydem Holding, Kordsa, Koçtaş, Ak Gıda, Hepsiburada, Eczacıbaşı Topluluğu, Tav Havalimanları Holding, Vodafone Türkiye, Borusan Holding, Migros Grubu, Yıldırım Holding, Türkiye İş Bankası, TÜPRAŞ, Yapı Kredi, Alarko Holding, Ata Grubu Teknoloji Şirketleri, Kale Holding, Samsung Türkiye, Şişecam, Kibar Holding, Koç Holding, Mey Diageo, Enerjisa Enerji, DeFacto gibi ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren şirketlerin İK liderleri yer buldu.

Adayların performanslarının Danışma Kurulu tarafından incelenmesiyle bu yıl 6'ncı kez belirlenen 'En Etkin 50 CHRO'ya ödülleri, 9 Ekim'de Resilience Reset temasıyla gerçekleşecek CHRO Summit 2023'te takdim edilecek.

ALTUNKAYA: İNSAN KAYNAKLARI, DEĞİŞİMİN ANAHTARI VE LOKOMOTİFİ OLDU

En Etkin 50 CHRO araştırmasının İnsan Kaynakları alanındaki dönüşümü ve etkiyi gösterdiğine dikkat çeken DataExpert Yönetici Ortağı Yasin Altunkaya, şunları söyledi:

"İş dünyasının ve iş yapış şekillerinin hızla dönüştüğü bu dönemde, insan kaynakları alanındaki yenilikçi yaklaşımlara hızlı uyumlanabilen ve işi dönüştürebilen liderlik rolleri de önem kazanıyor. Bu yıl altıncısını belirlediğimiz 'En Etkin 50 CHRO' listesi, liderlerin işteki değişimi nasıl yönlendirdiğini gösterirken aynı zamanda İK'nın dönüşümünün ve gittiği yönün fotoğrafını da çekiyor. Bu yılın vurgusu, İK'nın sadece işe alım ve personel yönetimi işlevi olmanın ötesine geçtiği üzerine olacak. Dolayısıyla insan kaynakları, artık şirketlerin başarısını şekillendiren bir değişimin anahtarı ve lokomotifi konumunda. Bunda listede gün geçtikçe artan başarılı kadın liderlerin etkisi ve payı da büyük."

"İK YÖNETİCİLERİNİN YÜZDE 60'INI KADINLAR OLUŞTURUYOR"

Kadın oranındaki artışa dikkat çeken Altunkaya, "C-Summit Series kapsamındaki araştırma serisinin İK ayağı olan ve hazırlık aşamasından itibaren titizlikle sürdürülen En Etkin 50 CHRO araştırmasındaki dikkat çeken bir başka veri ise listedeki kadın oranındaki artış. Bu kapsamda bu yıl öne çıkan İK yöneticilerinin yüzde 60'ını kadınlar oluşturuyor. Kadınların iş dünyasındaki giderek artan etkisi, şirketlerin daha çeşitli ve yenilikçi bakış açılarına sahip olmasını; uyumlanmasını da hızlandırıyor. Ayrıca, farklı sektörlerden gelen İK liderlerinin iş birliği, sektörel çeşitliliği artırıyor ve bu da şirketlerin daha geniş bir perspektiften yararlanmasını sağlıyor. İş dünyası hiç olmadığı kadar 'çeşitlilik' ve 'kapsayıcılığı' konuşurken kadınların da yönetim alanındaki etkileri, katkıları ve temsilleri bu iki önemli konuya da şüphesiz büyük katkı sağlıyor" dedi.

İK'NIN LİDERLERİ CHRO SUMMİT'TE YER ALACAK

En Etkin 50 CHRO'ya ödülleri, 9 Ekim Pazartesi günü İstanbul'da bir otelde gerçekleşecek CHRO Summit 2023'te verilecek. İnsan kaynakları ve yönetim alanından önemli düşünce önderleri ve karar alıcılara ev sahipliği yapacak CHRO Summit 2023'te 23 üst düzey konuşmacı yer alacak. Resilience Reset temasıyla gerçekleşecek zirvede yer alacak isimler şunlar:

"Hayat Global İnsan Kaynakları Direktörü Alper Tokalp, Yıldız Holding İnsan ve İş Destek Başkanı Bahattin Aydın, Eczacıbaşı Topluluğu İnsan Kaynakları Grup Başkanı Eylem Özgür, TAV Havalimanları Holding İnsan Kaynakları Grup Başkanı Hakan Öker, IC Holding CHRO'su Nazire Ulusoy, Vodafone Türkiye İnsan Kaynaklarından Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Tlabar Güler, Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş, Yapı Kredi İnsan Kaynakları, Organizasyon ve İç Hizmetler Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Özden Önaldı, Ata Grubu Teknoloji Şirketleri CHRO'su Seda Erdem Yılmaz, Şişecam İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Şengül Arslan, Koç Holding İK Direktörü Umut Günal ve Enerjisa Enerji İnsan ve Kültür Bölüm Başkanı Yakup Aydilek."