Türkiye'nin Elektrikli Battaniye İhracatı 5,5 Milyon Dolar Fazla Sağladı

Güncelleme:
2020-2024 döneminde Türkiye, elektrikli battaniye ihracatında 5,5 milyon dolarlık dış ticaret fazlası elde etti. Kış aylarında artan talep ile birlikte, Türkiye'nin elektrikli battaniyeleri, birçok ülke tarafından tercih edilmeye başlandı.

Türkiye'nin elektrikli battaniyeleri 2020-2024 döneminde ABD'den Hindistan'a, Arnavutluk'tan Ukrayna'ya, Polonya'dan KKTC'ye kadar birçok ülkeden talep görürken bu üründe 5,5 milyon dolarlık dış ticaret fazlası sağlandı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, havaların soğumasıyla evlerde konfor ve sıcaklık arayışı artıyor. Bu nedenle kış aylarında hem enerji tasarrufu sağlamak hem de soğuktan korunmak isteyenler için elektrikli battaniyeler, alternatif bir ısınma kaynağı olarak görülüyor.

Düşük ısıtma imkanı olan ya da enerji kısıtlaması yaşanan bölgelerde elektrikli battaniyeye talep de artıyor. Bu talep son yıllarda Türkiye'nin dış ticaret rakamlarına da yansıdı. Dünyanın birçok ülkesi, ısınmak için Türkiye'nin elektrikli battaniyelerini tercih ediyor.

Enerji kısıtlamaları Türkiye'ye talebi yükseltti

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından Avrupa'daki enerji kısıtlamaları ve doğal gaz arzındaki belirsizlikler, Türkiye'nin bu üründeki ihracatına da yansıdı.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Özel Ticaret Sistemi verilerine göre, 2020'de yaklaşık 902 bin dolarlık elektrikli battaniye ihracat eden Türkiye'nin 2021'de bu üründeki dış satımı yüzde 28,4 artarak 1,2 milyon dolara dayandı. Aynı üründe 2022'deki ihracat 2021'e kıyasla yüzde 38,7 yükselerek 1,6 milyon dolar oldu.

Türkiye, 2020-2024 döneminde ise yaklaşık 5,9 milyon dolarlık elektrikli battaniye ihraç etti. Aynı dönemde yapılan ithalat 355 bin 148 dolarda kaldı. Böylece 5 yılda bu üründe 5,5 milyon dolarlık dış ticaret fazlası elde edildi.

Bu yılın 8 ayında elektrikli battaniyede 749 bin doları aşan dış satım yapılırken 15 bin dolarlık dış alım gerçekleştirildi. Aynı dönemde elde edilen dış ticaret fazlası ise 734 bin doları geçti.

ABD'ye 8 ayda 196 bin dolarlık elektrikli battaniye satıldı

Türkiye, 2020 ve 2021'de en fazla elektrikli battaniyeyi Arnavutluk'a ihraç etti. Bu üründe 2022'de ise en çok dış satım 417 bin 500 dolarla Ukrayna'ya yapıldı. Ukrayna, 2023'te de yaklaşık 175 bin dolarla Türkiye'den en fazla elektrikli battaniye alan ülke oldu.

Geçen yıl ise Polonya 97 bin 700 dolarla Türkiye'nin elektrikli battaniyelerini en çok tercih eden ülke olarak kayıtlara geçti. Bunu aynı dönemde 77,1 bin dolarla KKTC, 75,1 bin dolarla Hindistan takip etti.

Bu yılın ocak-ağustos döneminde ise söz konusu üründe en fazla ihracat 195,8 bin dolarla ABD'ye gerçekleştirilirken, bunu 67,5 bin dolarla Polonya, 56,6 bin dolarla İngiltere takip etti.

Türkiye'nin 2020-2024 dönemini kapsayan son 5 yıldaki elektrikli battaniye ticareti şöyle:

Yıllarİhracat(dolar)İthalat(dolar)
2020901.52918.873
20211.157.933101.169
20221.606.44874.775
20231.132.62960.782
20241.074.19099.549
Toplam5.872.729355.148

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
500
