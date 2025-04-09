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Türkiye'nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi Günlük Raporu Açıklandı

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Türkiye'de dün 957 bin 878 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 951 bin 456 megavatsaat olarak gerçekleşti. En yüksek elektrik tüketimi 15.00'te kaydedildi.

Türkiye'de dün günlük bazda 957 bin 878 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 951 bin 456 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 141 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 31 bin 903 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 957 bin 878 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 951 bin 456 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,3 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16,1 ile barajlı hidroelektrik ve yüzde 14,7 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 12 bin 72 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 651 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

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Kaynak: AA / Gökçe Topbaş - Ekonomi
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