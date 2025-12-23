Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 13 bin 359 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 4 bin 915 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 50 bin 366 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 581 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,4 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 23,9 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,6 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 9 bin 690 megavatsaat elektrik ihracatı, 1248 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.