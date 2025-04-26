Türkiye'nin Elektrik Enerjisi Kurulu Gücü 118 Bin Megavatı Aştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; mart ayı sonunda Türkiye'nin elektrikteki kurulu gücü 118 bin 185 megavata yükseldi. Kurulu gücün 71 bin 414 megavatı (yüzde 60,4) yenilenebilir enerji kaynaklarından oluştu. Sadece rüzgar ve güneşin toplam kurulu gücü, 35 bin 17 megavat (yüzde 29,7) olarak gerçekleşti. Mart ayı sonu itibarıyla yerli kaynaklı kurulu güç de 82 bin 894 megavata ulaştı. Böylece yerli kaynakların toplam kurulu güçteki payı, yüzde 70,1'e çıktı. Bu oran, 2024 Mart'ında yüzde 67 idi.

'YENİ YATIRIMLARIN ÖNÜNÜ AÇACAĞIZ'

Kurulu güç verilerini değerlendiren Bakan Bayraktar, "Yenilenebilir enerjide çok iddialı bir programımız var. 2035'te sadece rüzgar ve güneşte 120 bin megavatlık kurulu güce ulaşmayı hedefliyoruz. Bunun için 80 milyar dolarlık bir yatırımın yapılması gerekiyor. Bu yatırımları kolaylaştıracak bir reform paketi inşallah yakın zamanda Meclisimize gelecek. Bu reform paketi ile izin süreçlerini kısaltarak yeni yatırımların önünü açacağız" dedi.