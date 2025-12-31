Tüik: Dış Ticaret Açığı 11 Ayda 82,7 Milyar Dolara Çıktı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre, Ocak-Kasım döneminde ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artarak 247 milyar 23 milyon dolar, ithalat ise yüzde 5,7 artarak 329 milyar 698 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak-Kasım döneminde açık yüzde 12,6 artışla 82 milyar 674 milyon dolara çıktı. Kasım ayında dış ticaret açığı yüzde 6,3 artarak 7 milyar 982 milyon dolara yükseldi.

TÜİK ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle üretilen geçici dış ticaret verilerine göre, 2025 yılı Kasım ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 artarak 22 milyar 536 milyon dolar, ithalat ise yüzde 2,6 artışla 30 milyar 518 milyon dolar oldu.

Kasım ayında dış ticaret açığı yüzde 6,3 artarak 7 milyar 508 milyon dolardan 7 milyar 982 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2024 yılı Kasım ayında yüzde 74,8 iken, 2025 Kasım ayında yüzde 73,8'e geriledi.

Ocak-Kasım döneminde dış ticaret açığı yüzde 12,6 arttı

2025 yılı Ocak-Kasım döneminde ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artarak 247 milyar 23 milyon dolar, ithalat ise yüzde 5,7 artarak 329 milyar 698 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde dış ticaret açığı yüzde 12,6 artışla 82 milyar 674 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 76,5'ten yüzde 74,9'a geriledi.

Enerji ve altın hariç açık 1,8 milyar dolar

Kasım ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat yüzde 3,2 artarak 21 milyar 396 milyon dolara, ithalat ise yüzde 6 artışla 23 milyar 250 milyon dolara yükseldi. Bu kalemler hariç dış ticaret açığı 1 milyar 854 milyon dolar olurken, dış ticaret hacmi yüzde 4,6 artarak 44 milyar 647 milyon dolar olarak kaydedildi. Enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 92 oldu.

İhracatın yüzde 93'ü imalat sanayinden

Ekonomik faaliyetlere göre Kasım ayında ihracatın yüzde 93,2'sini imalat sanayi oluşturdu. Tarım, ormancılık ve balıkçılığın payı yüzde 4,5, madencilik ve taş ocakçılığının payı ise yüzde 1,7 oldu. Ocak-Kasım döneminde imalat sanayinin ihracattaki payı yüzde 94,4 olarak hesaplandı.

Kasım ayında ithalatta ara mallarının payı yüzde 67,8, sermaye mallarının payı yüzde 15,3, tüketim mallarının payı ise yüzde 16,3 oldu.

Kasım ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Kasım ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 855 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 378 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 338 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 222 milyon dolar ile İtalya, 1 milyon 163 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,9'unu oluşturdu.

Ocak-Kasım döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 20 milyar 408 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 15 milyar 190 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 14 milyar 764 milyon dolar ile ABD, 12 milyar 204 milyon dolar ile İtalya ve 11 milyar 45 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,8'ini oluşturdu.

İthalatta ilk sırayı Çin aldı

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Kasım ayında Çin'den yapılan ithalat 4 milyar 153 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 128 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 2 milyar 491 milyon dolar ile Almanya, 2 milyar 32 milyon dolar ile İsviçre, 1 milyar 488 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 43,6'sını oluşturdu.

Ocak-Kasım döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 44 milyar 927 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 38 milyar 625 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 27 milyar 87 milyon dolar ile Almanya, 16 milyar 59 milyon dolar ile ABD, 14 milyar 312 milyon dolar ile İsviçre izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 42,8'ini oluşturdu.

Yüksek teknolojili ürünlerin payı düşük kaldı

Kasım ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 3,1 olarak gerçekleşti. Ocak-Kasım döneminde bu oran yüzde 3,6 oldu. Aynı dönemde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ithalatı içindeki payı yüzde 11,5 olarak kaydedildi.

Özel ticaret sisteminde açık 8,9 milyar dolar

Özel ticaret sistemine göre Kasım ayında ihracat yüzde 0,4 artarak 20 milyar 630 milyon dolar, ithalat ise yüzde 3,6 artarak 29 milyar 491 milyon dolar oldu. Bu kapsamda dış ticaret açığı yüzde 12 artışla 8 milyar 861 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 70'e geriledi.

Ocak-Kasım döneminde özel ticaret sistemine göre yüzde 14,7 artarak 74 milyar 688 milyon dolardan, 85 milyar 651 milyon dolara yükseldi.