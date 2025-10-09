Türkiye'nin dev otomotiv markası Amerikalılara satıldı

ABD merkezli yatırım fonu Turnspire Capital Partners, Türkiye'deki ilk yatırımını Bursa'da gerçekleştirdi. Fon, Türkiye'nin önde gelen otomotiv yan sanayi üreticilerinden Meklas Otomotiv'i, portföy şirketi ve Goodyear markalı hava körüklerinin küresel münhasır tedarikçisi olan Infinity Engineered Products aracılığıyla satın aldı.

39 YIL ÖNCE KURULDU

1986 yılında kurulan Meklas Otomotiv, özellikle ticari araçlara yönelik ürettiği hava yayları ile Avrupa'nın önemli yedek parça üreticileri arasında yer alıyor. Bu stratejik satın alma, iki şirketin üretim ve mühendislik yeteneklerini birleştirerek küresel ölçekte güçlü bir sinerji yaratmayı hedefliyor. Aynı zamanda, Goodyear markalı hava yaylarının Avrupa ve diğer bölgesel pazarlarda yeniden konumlandırılması planlanıyor.

"BÜYÜK HEYECAN DUYUYORUZ"

Infinity CEO'su Char Zawadzinski, "Meklas'ı Infinity ailesine katmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Ortak kaynaklarımız ve uzmanlığımız sayesinde büyümemizi hızlandıracak, müşterilerimize daha iyi hizmet sunacak ve yeni pazarlara ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

"FİRMAMIZA CİDDİ BİR ÜRETİM KAPASİTESİ KAZANDIRACAK"

Turnspire Capital ortağı ve Infinity Yönetim Kurulu Başkanı Abel S. Osorio ise satın almayı "dönüştürücü bir adım" olarak nitelendirerek, anlaşmanın Infinity'ye anlamlı bir üretim kapasitesi kazandıracağını vurguladı. Osorio, bu birleşmeyle Goodyear hava yaylarının EMEA bölgesine (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) açılımının önünün açıldığını belirtti.