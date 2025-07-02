Türkiye'nin dev çikolata üreticisi konkordato başvurusunda bulundu

Küresel boyuttaki kriz Türkiye'de de çok sayıda firmanın iflasına neden olurken, son dönem de bir kötü haber de Türkiye'nin önemli çikolata üreticileri arasında yer alan Modern Çikolata'dan geldi.

KONKORDATO BAŞVURUSUNDA BULUNULDU

Mali sıkıntıyı aşamayan ve geçtiğimiz aylarda işçilerin maaşlarını ödeyemediği öğrenilen dev şirket için Karaman 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne konkordato başvurusunda bulunuldu.

BİR SONRAKİ DURUŞMA 26 EYLÜL'DE

Mahkeme için yapılan talebi değerlendiren mahkeme, üç aylık geçici mühlet kararı verdi. Mahkeme ayrıca süreci denetlemek ve yönlendirmek üzere şirkete üç kişilik konkordato komiser heyeti atadı. Modern Çikolata'nın kaderini belirleyecek davanın bir sonraki duruşması 26 Eylül 2025'te görülecek.

"FİNANSMANA ERİŞİM SÜRECİ SONUÇLANMA AŞAMASINDA"

Mart 2025'te şirketten yapılan kamuoyu duyurusunda, "Bilindiği üzere son dönemlerde yaşanan ekonomik gelişmeler ve zorlu finansman koşullarının şirketimize de olumsuz yansımaları kaçınılmaz olmuştur. Mevcut yaşanılan finansal sıkışıklığın aşılması ve sürdürülebilirliğin tesisi adına yoğun bir şekilde yürütmekte olduğumuz yapılandırma ve finansmana erişim süreci sonuçlanma aşamasındadır" denilmişti.

İŞÇİLERİN MAAŞLARI AYLARDIR ÖDENMİYORDU

Öte yandan şirketin fabrikalarında çalışan işçilerin maaşlarını aylardır ödeyemediği ve bu nedenle şirketin iflası için alacaklıların Mayıs 2025'te talepte bulunduğu öğrenildi.