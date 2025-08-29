Türkiye'nin dev ayakkabı markası konkordato ilan etti

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde faaliyet gösteren Pan Ayakkabı Taban Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, nisan ayında fabrikasında çıkan yangının ardından ciddi bir mali krize sürüklendi. Yangın, üretim tesislerinde ağır hasara neden olurken şirketin ekonomik dengesi bozuldu.

KONKORDATO BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Borçların artması ve nakit akışındaki sorunlar nedeniyle firma, İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato başvurusunda bulundu. Mahkeme, talebi kabul ederek şirkete 3 aylık geçici mühlet verdi ve süreci denetlemek üzere 3 konkordato komiseri atadı. Komiserler, firmanın mali yapısını inceleyip alacaklılarla görüşmeleri yürütecek ve raporlarını mahkemeye sunacak.

MAHKEMENİN NİHAİ KARARI BEKLENİYOR

İcra ve İflas Kanunu'nun 288. maddesi uyarınca, alacaklılara ilandan itibaren yedi gün içinde itiraz hakkı tanındı. Alacaklılar, konkordato mühletine karşı çıkabilecek ve mahkeme bu itirazları değerlendirerek şirketin geleceğine ilişkin karar verecek.

Pan Ayakkabı, 30 yılı aşkın süredir ayakkabı taban üretiminde önemli bir marka olarak biliniyor. Ancak pandemi, artan maliyetler ve son yangının etkisiyle zor günlerden geçiyor. Sektör temsilcileri, şirketin toparlanma ihtimalinin konkordato sürecine bağlı olduğunu belirtirken; çalışanlar ve tedarikçiler ise gelişmeleri endişeyle takip ediyor. Mahkemenin vereceği nihai karar, Pan Ayakkabı'nın iflastan kurtulup kurtulamayacağını belirleyecek.