Türkiye'nin Denizlerinde Avlanan Balık Miktarı 4 Yılda Yüzde 32 Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) su ürünleri üretimi verilerine göre, Türkiye'nin denizlerinde avlanan balık miktarı son 4 yılda yüzde 32 azaldı. Geçen yıl en çok avcılığı yapılan hamsi, 2019'da 262 bin 544,4 ton, 2020'de 171 bin 253,2 ton, 2021'de 151 bin 597,6 ton, 2022'de ise 125 bin 980,4 ton avlandı. Balık tezgahlarında çoğunlukla yer alan ve sıklıkla tüketilen bazı balık türlerinin geçen yıl avlanma miktarı yüzde 30'dan fazla geriledi. Aşırı avlanma ve kirlilik nedeniyle doğal stoklarda da azalma söz konusu.

TÜRKİYE'nin denizlerinde avlanan balık miktarı 4 yılda yüzde 32 azaldı. 2019 yılında 374 bin 725,7 ton olan avlanan balık miktarı, 2020 yılında 291 bin 910,1 tona, 2021 yılında 262 bin 289,7 tona, 2022 yılında 254 bin 535,3 tona geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) su ürünleri üretimi verilerine göre 2022 yılında avlanan deniz balıkları miktarı, 254 bin 535,3 ton olarak gerçekleşti. Avlanan deniz balıklarının türlerine göre dağılımı incelendiğinde, hamsi 125 bin 980 ton ile ilk sırada yer aldı. Hamsiyi 49 bin 892 ton ile palamut-torik ve 16 bin 729 ton ile sardalya takip etti. Son 4 yılda avlanan deniz balığı miktarı incelendiğinde geçen yıl yüzde 32 azalma yaşandı. Denizlerde 2019 yılında 374 bin 725,7 ton olan avlanan balık miktarı 2020 yılında 291 bin 910,1 tona, 2021 yılında 262 bin 289,7 tona, 2022 yılında da 254 bin 535,3 tona geriledi.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Türkiye'nin balıkçılık açısından Akdeniz'de avlanma faaliyeti yüksek ülkelerden biri olduğunu belirterek, "Kıyılarımızda avlanma faaliyeti çok fazla. Aşırı avlanma nedeniyle doğal stoklarda da azalma söz konusu. Ufak balıklar da avlanıyor. Avlanan balığa en az bir kere üreme şansı verilmeli. Kıyılarımız kirleniyor. Fazla avlanma faaliyeti, kirlilik denizlerde avlanan balık miktarında azalmaya neden oluyor" dedi.