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Türkiye'nin Çiçek İhracatı 141 Milyon Doları Aştı

Türkiye'nin Çiçek İhracatı 141 Milyon Doları Aştı
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2024 yılında Türkiye, 141 milyon dolarlık çiçek ihracatı gerçekleştirdi. İhracatın en büyük kısmı Hollanda ve İngiltere'ye yapıldı. Sektör, 60 binden fazla kişiyi doğrudan istihdam ediyor ve yıllık artış gösterdi.

Türkiye'den 2024'te 141 milyon dolarlık çiçek ihracatı gerçekleştirildi, en fazla Hollanda ve İngiltere'ye satış yapıldı.

Florasında 3 bin 500'den fazla endemik bitki türünü barındıran Türkiye, özellikle kesme çiçek, iç ve dış mekan bitkileri, çiçek soğanları, fide, fidan, çelenk ve yosun gruplarında önemli miktarda ihracat gerçekleştiriyor.

Sera ve yaylada yıl boyunca üretim yapan sektör temsilcileri, ağırlıklı olarak Hollanda olmak üzere 80 ülkeye satış yapıyor.

Başta Hollanda ve İngiltere olmak üzere Almanya, Romanya, Bulgaristan ve Ukrayna gibi ülkelere çoğunlukla karanfil gönderiliyor. Dış mekan peyzaj ürünleri olarak ise genelde ağaç türleri ve meyve fidanları talep görüyor.

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, AA muhabirine, Türkiye'de 60 bin dekara yakın alanda süs bitkisi üretimi gerçekleştirildiğini söyledi.

Bunun 12 bin dekarlık kısmını kesme çiçeklerin, 3-4 bin dekarını salon bitkilerinin, geri kalan kısmını da dış mekan ürünlerinin oluşturduğunu belirten Yılmaz, "İhracatta en önemli kalemimiz karanfil. Yaklaşık 7 bin dekarlık bir üretim alanında ihracata yönelik çalışıyoruz. Antalya bu konuda Türkiye'de en fazla ihracat yapan şehrimiz. Yurt dışına gönderdiğimiz ürünlerin yaklaşık yüzde 50'si Antalya'dan gidiyor. Sprey karanfilde de dünyada en fazla üretimi yapan ülkeyiz diyebiliriz." diye konuştu.

Sektörde 60 binden fazla kişinin doğrudan istihdam edildiğini vurgulayan Yılmaz, tedarik ürünlerle düşünüldüğünde bu sayının 300 bine kadar çıktığını kaydetti.

İhracat önceki yıla göre arttı

İsmail Yılmaz, dünyadaki ekonomik durgunluğa rağmen sektör olarak güzel bir yıl geçirdiklerini belirtti.

Yurt dışı satışlarda bir önceki yıla göre yüzde 2'lik bir artış olduğunu dile getiren Yılmaz, sektörün geçen yıl 141 milyon dolarlık ihracata imza attığını belirtti.

Bu rakamı olumlu bulduklarını ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:

"En önemli pazarımız Hollanda. Hollanda her zaman birinci sırada oluyor. Sonrasında İngiltere var. İngiltere de yoğun ürün sattığımız pazarlardan biri. Bunun dışında Almanya, Romanya, Bulgaristan, Ukrayna gibi ülkelere de önemli ölçüde ürün gönderiyoruz. Türk Cumhuriyetleri ile Körfez ülkelerine özellikle dış mekan ürünleri satıyoruz. Oralarda pazarımız her geçen gün büyüyor."

Yılmaz, sektör olarak ihracatı artırmak amacıyla ticari heyet ziyaretlerine ağırlık verdiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun - Ekonomi
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