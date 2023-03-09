Türkiye'nin çam fıstığı deposu Bergama'da hasat telaşı

İzmir'in Bergama ilçesi Kozak Yaylası'nda çam fıstığı hasat sezonu başladı. Yılda hane başına 600 bin TL gelir getiren çam fıstığı, orman köylüsünün yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Türkiye'nin çam fıstığı deposu olan İzmir Bergama'da, orman köylüsünü hasat telaşı sardı. Kilosu çeyrek altınla yarışan ve ülkenin yüzde 70 çam fıstığı üretimini karşılayan Kozak Yaylası'nda son 10 yıldır yaşanan verim kayıplarına rağmen, Karaveliler Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar hasat için kolları sıvadı.

Hane başına yıllık 600 bin TL kazanç sağlıyorlar

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce 1992 yılından 2011 yılına kadar çeşitli dönemlerde köy tüzel kişiliğine tahsis edilen özel ağaçlandırma projeleriyle, yöre halkının faydalanmasına sunulan fıstıkçamı ormanlarından bugün itibarıyla toplam 317 hanenin gelir elde ettiği belirtildi.

Geçtiğimiz yıl hane başına 600 bin TL gelir elde edildiğini belirten Karaveliler Mahallesi Muhtarı Ferudun Gürkaya, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğüne teşekkür ederek, bölgedeki ormanlara gözleri gibi baktıklarını, Bergama Orman İşletme Müdürlüğü ile birlikte iş birliği içinde olduklarını söyledi.

Metrelerce yükseklikteki fıstıkçamı ağaçlarına tırmanarak çam kozalağı hasadını yapan orman köylüsü Ali Demiroluk ise, günlük 450 TL kazandığını ve aile bütçesine katkı sağladığını belirtti.

Karaveliler Mahallesi özel ağaçlandırma sahasının toplamda 662 hektar olduğunu belirten Kozak Orman İşletme Şefi Mehtap Yıldırım de, İzmir'de en fazla özel ağaçlandırma yapma başarısı gösterebilen ve tüm köylünün faydalandığı önemli bir kırsal kalkınma projesi olduğunu söyledi. Yıldırım, bölgenin orman yangınları açısından oldukça kritik bir alan olmasına rağmen çok ender yangın çıktığını, çıksa bile orman köylüsünün büyük duyarlılığı ve iş birliği sayesinde hemen kontrol altına alınıp söndürüldüğünü de sözlerine ekledi. - İZMİR