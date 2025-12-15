Bütçe uygulama sonuçları

??????? Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri, kasımda 1 trilyon 419,6 milyar lira, giderleri 1 trilyon 250,1 milyar lira oldu.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, kasım ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, kasımda bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına kıyasla, yüzde 51,1 artarak 1 trilyon 419 milyar 589 milyon lira, bütçe giderleri de yüzde 30,7 artışla 1 trilyon 250 milyar 103 milyon lira olarak gerçekleşti.

Ocak-kasım döneminde de bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 48,5 yükselerek 11 trilyon 571 milyar 584 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 41,6 artarak, 12 trilyon 842 milyar 574 milyon lira oldu.

Merkezi yönetim bütçesi, kasımda 169 milyar 486 milyon lira fazla, ocak-kasım döneminde 1 trilyon 270 milyar 991 milyon lira açık verdi.

(Sürecek)