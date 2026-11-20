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Türkiye'nin toplam brüt dış borç stoku, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,4 artarak 549,2 milyar dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın üçüncü çeyreğine ilişkin "Türkiye Dış Borç İstatistikleri"ni yayımladı.

Buna göre, Türkiye'nin toplam brüt dış borç stoku, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,4 artarak 549,2 milyar dolara çıktı.

Aynı dönemde kısa vadeli dış borçlar yüzde 1,5 artışla 173,1 milyar dolar, uzun vadeli dış borçlar ise yüzde 1,4 artışla 376,1 milyar dolar oldu.

Alt sektörler itibarıyla bir önceki çeyreğe kıyasla kamu sektörü borcu yüzde 1,2 yükselerek 203,8 milyar dolara, özel sektör borcu yüzde 1,7 artarak 322,2 milyar dolara, TCMB'nin dış yükümlülükleri ise yüzde 0,5 artarak 23,2 milyar dolara yükseldi.

Dış borç stokunun enstrüman dağılımında en büyük pay yüzde 46,5 ile kredilere ait bulunuyor.

Kredileri yüzde 19,7 ile borç senetleri, yüzde 16,8 ile efektif ve mevduatlar izliyor. Para birimi dağılımı bakımından dış borcun yüzde 48,9'unu dolar, yüzde 29,1'ini avro, yüzde 12,2'sini Türk lirası ve yüzde 9,8'ini diğer para birimleri oluşturuyor.

Kredi ve borç senetlerinin ödeme projeksiyonlarına göre, anapara geri ödemelerinin 24 ay ve üzeri vadede yoğunlaştığı görüldü.

Kaynak: AA