Türkiye'nin Afrika ile Ticaret Hedefi: 37 Milyar Dolar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Cumhurbaşkanımızın başlattığı Afrika ülkeleriyle ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi stratejisini 22 yıldan bu yana titiz bir şekilde uyguluyoruz. Bu çerçevede Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle toplam ticareti 2003'te 5,5 milyar dolar iken 2024 sonunda 37 milyar dolara yükseldi." dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ev sahipliğinde düzenlenen "Türkiye-Fas İş ve Yatırım Forumu" Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve iki ülke iş dünyasının önde gelen temsilcilerinin katılımıyla İstanbul'da gerçekleşti.

Gün boyu süren etkinlik kapsamında iki ülke arasındaki yatırım fırsatlarını içeren sunumlarla birlikte hedef sektörler odaklı paralel oturumlar ve şirketler arası ikili iş görüşmeleri yapıldı.

Bakan Bolat, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'den etkinliğe katılan 400'e yakın Türk iş insanlarına da şükranlarını sunduğunu belirterek, etkinliğin Türkiye ve Fas'ın ekonomik ilişkilerinde önemli bir dönüm noktası olacağını ifade etti.

Özel sektörü bir araya getirerek bu forumu düzenlediklerini ifade eden Bolat, ocak ayı sonlarında Türkiye'den resmi, özel ve güçlü bir heyetle Fas'a ziyaret gerçekleştireceklerini söyledi.

Bolat, iki ülkenin devlet liderlerinin yakın, sıkı çalışmaları ve güçlü liderlikleriyle son 20 yılda büyük bir ilerleme sağladığına işaret ederek, 2006 yılında yürürlüğe giren Türkiye-Fas Serbest Ticaret Anlaşması'ndan sonra iki ülkenin ekonomik ilişkilerinin hızlandığını belirtti.

Fas ve Türkiye'nin gerek AB ile olan anlaşmaları gerekse bulundukları jeostratejik konumları itibarıyla birbirleriyle yatırım, ticaret, sanayi, tarım ve ulaştırma alanlarında çok önemli ortaklık içinde olduklarını dile getiren Bolat, iki ülkenin hem AB'ye hem Afrika'ya hem de ABD'ye açılım noktasında çok stratejik bir konumda olduğunu söyledi.

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye'nin Avrasya coğrafyası, AB, Orta Doğu, Afrika ve Asya ülkelerine ulaşma noktasında önemli bir konuma sahip olduğunu bildirdi.

Türkiye ve Fas'ın birbirlerinden aldıkları uluslararası yatırımlarla ve diğer dünya ülkelerinden ve özellikle Avrupa'dan aldıkları yatırımlarla endüstri alanında entegre ve değerler zincirine eklemlenmiş durumda olduğunu kaydeden Bolat, şunları ifade etti:

"Türkiye olarak 2003 yılında Cumhurbaşkanımızın başlattığı Afrika ülkeleriyle ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi stratejisini 22 yıldan bu yana titiz bir şekilde uyguluyoruz. Bu çerçevede Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle toplam ticareti 2003'te 5,5 milyar dolar iken 2024 sonunda 37 milyar dolara yükseldi. Aşağı yukarı 6,5 katlık bir artış gerçekleşti. Bunun yanında Türkiye'nin Fas ile akdettiği serbest ticaret anlaşmasından bu yana da geçen 18-19 yılda Fas'ın Türkiye'ye ihracatında 9 kat, Türkiye'nin de Fas'a ihracatında 8 kat bir artış gerçekleşti."

Bakan Bolat, geçen yıl itibarıyla iki ülke arasında 5 milyar dolar civarında bir dış ticaretin gerçekleştiğini anımsatarak, bu dış ticaretin dengeli olması, kazan kazan temelinde olmasını istediklerini ve bütün ülkelerle aynı arayışın içinde olduklarını söyledi.

Ticaretin yanında yatırımların da çok önemli desteği ve katkısının olduğunu aktaran Bolat, "İki ülke arasındaki karşılıklı yatırımlar hızlandıkça ekonomik ilişkiler ve toplam dış ticarette hızlanmakta." açıklamasını yaptı.

Bolat, Türkiye'nin Fas'taki yatırımlarının ağırlıklı olarak otomotiv perakende temizlik ürünleri, tekstil, madencilik, lojistik gibi sektörlerde yoğunlaştığına dikkati çekerek, "Bugüne kadar Afrika'da 100 milyar dolarlık 2 binden fazla projeleri başarıyla tamamlamış müteahhitlerimiz Fas'ta da 4,2 milyar dolarlık 113 adet inşaat projelerini altyapı ve üst yapı olarak başarıyla tamamladılar." diyerek sözlerini tamamladı.