Türkiye'nin 85 yıllık gıda devi konkordato ilan etti

Gıda, inşaat ve tekstil sektörlerinde faaliyet gösteren Özel Gıda, mali darboğaz gerekçesiyle Ankara Batı Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato başvurusu yaptı.

Mahkeme, firmanın borçlarını yeniden yapılandırma ve faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla yaptığı başvuruyu değerlendirerek, üç aylık geçici iflas koruma kararı verdi. Ayrıca şirketin mali yapısının yakından izlenebilmesi için iki kişilik konkordato komiseri heyeti atanmasına hükmetti. Bir sonraki duruşmanın 2026 yılı ocak ayında yapılacağı belirtildi.

85 YILLIK KÖKLÜ GEÇMİŞ

Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, temelleri 1940 yılında Ankara Toptancı Hali'nde atılan Özel Gıda, 1997 yılında bugünkü kurumsal yapısına kavuştu.

AVRUPA ÜLKELERİNE İHRACAT YAPIYOR

Gıda üretimi, sebze-meyve yetiştiriciliği, pazarlama ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren firma, İngiltere, Rusya, Almanya, Libya, Bulgaristan, Çekya ve Slovakya gibi ülkelere ihracat yapıyor. Ayrıca Özel Gıda, Türkiye'nin önde gelen perakende zincirlerinin tedarikçileri arasında yer alıyor.