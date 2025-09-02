Türkiye'nin 5 Limanı Dünyanın En Fazla Konteyner Elleçleyen 100 Limanı Arasında

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dünyanın en fazla konteyner elleçleyen 100 limanı arasına Türkiye'den 5 limanın girdiğini duyurdu.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere merkezli denizcilik yayını Lloyd's List tarafından yayımlanan 'Dünyanın En Fazla Konteyner Elleçleyen 100 Limanı 2025 Listesi'ne bu yıl Türkiye'den 5 limanın girdiğini açıkladı. Geçen yıl listede 4 liman bulunduğunu ifade eden Uraloğlu, "2024 yılı konteyner elleçleme verilerine göre oluşturulan listeye Aliağa Limanı'nın da dahil olmasıyla Türk limanlarının sayısı 5'e yükseldi. Bu başarı, deniz ticaretindeki gücümüzü ve liman altyapımıza yaptığımız yatırımların karşılığını bir kez daha ortaya koydu" ifadelerini kullandı.

'ALİAĞA LİMANI 91'İNCİ SIRADAN LİSTEYE ADINI YAZDIRDI'

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin dünya deniz ticaretindeki konumunu güçlendiren limanların sıralamalarını da açıkladı. Uraloğlu, "Dünyanın En Fazla Konteyner Elleçleyen 100 Limanı Listesi'nde bu yıl Ambarlı Limanı 72, Kocaeli Limanı 86, Tekirdağ Limanı 94, Mersin Limanı ise 98'inci sırada yer aldı. Aliağa Limanı ise bu yıl ilk defa 91'inci sıradan listeye adını yazdırdı" dedi.

Bakan Uraloğlu, listeye giren 5 limanın Türkiye'nin toplam konteyner elleçleme hacminde çok büyük paya sahip olduğunun altını çizerek, "Denizcilik Genel Müdürlüğümüzün verilerine göre 2024 yılında ülkemiz limanlarında toplam 13,5 milyon TEU konteyner elleçlendi. Söz konusu 5 liman 11,4 milyon TEU ile 2024 yılında ülkemizdeki toplam konteyner elleçlemesinin yüzde 84,1'ini gerçekleştirdi" açıklamasında bulundu.