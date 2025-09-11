Türkiye'nin 43 yıllık tarım devi konkordato ilan etti

Malatya Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı Solakoğlu Makine Üretim Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında, İcra ve İflas Kanunu'nun 286. maddesi kapsamında geçici mühlet kararı verildi.

Mahkeme, şirket için geçici konkordato komiseri atarken, alacaklılara da yedi gün içinde itiraz dilekçesi sunma ve konkordato talebinin reddini isteme hakkı tanıdı. Karara göre, şirket ve ortaklarının tüm ödeme işlemleri geçici komiserlerin onayına bağlandı.

43 YILLIK GEÇMİŞİ VAR

1982 yılında kurulan Solakoğlu, tarım, sanayi ve bireysel kullanım için motor, motopomp ve çapa makineleri gibi güç ürünleri üretimiyle biliniyor.

SEKTÖRDEKİ YERİ

40 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren firma, geliştirdiği ürünlerle sektörde öne çıkmıştı. Ancak ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato sürecine giren şirket, geçici mühlet döneminde faaliyetlerini sürdürecek. Şirketin geleceği, mahkemenin vereceği nihai kararla belirlenecek.