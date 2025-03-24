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Türkiye'nin 40 yıllık süt devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 40 yıllık süt devi konkordato ilan etti
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Türkiye'nin köklü süt markalarından Koç Gültekin Süt yaşadığı ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Mahkemeden 3 ay geçici mühlet alan Balıkesir merkezli şirketin yüzlerce çalışanı işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. İlk duruşma 11 Haziran'da yapılacak.

Türkiye'nin 40 yıllık süt üreticisi Koç Gültekin Süt, ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Balıkesir merkezli firmanın, mahkeme kararıyla 3 aylık geçici mühlet aldığı ve mali denetim sürecine girdiği bildirildi.

3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET VERDİ

Balıkesir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, 14 Mart 2025 tarihli kararla şirkete 3 ay süreli geçici mühlet tanıdı. Aynı zamanda mahkeme, ihtiyati tedbir kararı alarak şirketin malvarlığını koruma altına aldı. Süreç boyunca şirketin faaliyetlerini denetlemek üzere, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sema Erol geçici konkordato komiseri olarak atandı.

ALACAKLILAR İÇİN 7 GÜNLÜK YASAL SÜRE BAŞLADI

İcra ve İflas Kanunu'nun 288. maddesi gereği, konkordato ilanına itiraz etmek isteyen alacaklılar için ilan tarihinden itibaren yedi gün içerisinde mahkemeye başvurma hakkı bulunuyor. Bu süreçte borçların yeniden yapılandırılması hedefleniyor.

ÖN İNCELEME DURUŞMASI HAZİRAN'DA

Koç Gültekin Süt'ün konkordato sürecindeki ilk ciddi aşama olacak ön inceleme duruşması, 11 Haziran 2025 saat 14.45'te yapılacak. Bu duruşma, şirketin geleceği açısından kritik bir dönüm noktası olacak.

YÜZLERCE ÇALIŞANIN GELECEĞİ BELİRSİZ

Yüzlerce kişiye istihdam sağlayan Koç Gültekin Süt'ün konkordato süreci, şirket çalışanlarını da derinden etkiledi. İflas riski nedeniyle personelin işini kaybetme tehlikesi bulunuyor. Sektördeki belirsizlik, süt üretimi ve tedarik zinciri açısından da endişe yaratıyor.

SEKTÖRDE SARSINTI YARATTI

Koç Gültekin Süt'ün konkordato kararı, Türk süt ve süt ürünleri sektöründe şok etkisi yarattı. 40 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren firmanın yaşadığı mali kriz, sektördeki diğer üreticiler için de uyarı niteliği taşıyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMuhammet:

Kim lan bunlar ben 53 yaşındayım. Tanımıyorum.

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme9
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Haber Yorumlarıvatandaş:

çiftçiyi desteklemezsen bütün sistem çöker. temel üretim gıda üretimini yok etmek için herşeyi yapıyorlar.

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıBekir:

Lan bir tane kobi canı sıkılıyor dükkanı kapatıyor, vay efendim Türkiye'nin süt devi iflas etti. 47 yaşındayım adını ilk defa duydum, nasıl dev bu? Sizin yapacağınız habere...

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme6
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