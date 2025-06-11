Türkiye'nin 32 yıllık dev şirketi konkordato talebinde bulundu

Konkordato Takip'te yer alan bilgilere göre, Türkiye'nin önde gelen döküm üreticilerinden Güven Pres Döküm Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile iştiraki GPD Pres Döküm Dış Ticaret A.Ş., finansal sorunlar nedeniyle konkordato ilan etti.

3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET VERDİ

İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, her iki şirkete 3 aylık geçici mühlet verdi. Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren şirket, alüminyum yüksek basınçlı dökümde uzmanlaşmış bir marka olarak biliniyor.

ABD VE ALMANYA GİBİ ÜLKELERE ÜRÜN SATIYOR

1993'te kurulan Güven Pres Döküm, LPG, savunma sanayi, otomotiv ve endüstriyel elektronik gibi çeşitli sektörlere üretim yapıyor. 2001'den itibaren ihracata ağırlık veren şirket, İtalya, Almanya, İsviçre, ABD ve Japonya gibi ülkelere ürün satıyor. Üretiminin yüzde 85'ini ihraç eden firma, ISO 9001, ISO 14001:2015 ve ISO 45001:2015 standartlarıyla çalışıyor.