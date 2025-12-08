Haberler

Garanti BBVA'nın Türkiye Kadın Girişimci Akademisi programı Ordu'da gerçekleşti

Garanti BBVA'nın Türkiye Kadın Girişimci Akademisi programı Ordu'da gerçekleşti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kadın girişimcilerin bilgi ve yönetim becerilerini artırmayı hedefleyen Türkiye Kadın Girişimci Akademisi'nin Ordu programı, 22 Ekim-5 Aralık tarihleri arasında yoğun katılımla gerçekleştirildi ve katılımcılara sertifikaları verildi.

Kadın girişimcilerin bilgi birikimi, yönetim becerileri ve kapasitelerini artırmayı amaçlayan Türkiye Kadın Girişimci Akademisi'nin Ordu programı kadın girişimcilerin yoğun katılımıyla tamamlandı.

Garanti BBVA ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) iş birliğiyle 2012 yılında hayata geçirilen Türkiye Kadın Girişimci Akademisi, kadın girişimcilerin iş hayatlarındaki gelişimini destekleme hedefiyle yoluna devam ediyor. Yeni dönemde Tunceli'nin ardından Ordu'da düzenlenen program, kadın girişimcilerin katılımıyla 22 Ekim-5 Aralık tarihleri arasında başarıyla gerçekleşti. Akademi, TOBB Ordu İl Kadın Girişimciler Kurulu ve Ordu Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle yürütüldü.

Program, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde ve deneyimli akademisyenler ve alanında uzman profesyonelleri tarafından hem fiziksel hem de çevrim içi olarak verildi. Katılımcılar; dijital pazarlama, insan kaynakları, müşteri deneyimi, kurum içi iletişim, sosyal medya ve e-ticaret, finansal yönetim, liderlik, sürdürülebilir şirket yönetimi, yenilikçi iş modelleri, ticaret hukuku ve sözleşmeler gibi iş hayatına doğrudan katkı sağlayan konularda kapsamlı bilgiler edindiler. Ordu'daki program katılımcıların Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'nda buluşmalarıyla sona erdi. Programı başarıyla tamamlayan girişimciler, sertifikalarına sahip oldular.

"Bugüne kadar 52 eğitimle 6 bini aşkın kadın girişimciye ulaştık"

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya kapanış etkinliğinde yaptığı konuşmada şunları ifade etti: "Kadın girişimcilere yapılan her bir yatırımın kadın emeğine, kadın liderliğine ve ülkemizin geleceğine yapılan bir yatırım olduğunu çok iyi biliyoruz. Banka olarak kadın girişimcilerin yanında olmaktan, birlikte üretmekten ve birlikte büyümekten gurur duyuyoruz. Türkiye Kadın Girişimci Akademisi'ni BÜYEM iş birliğiyle 2012 yılında hayata geçirdik ve o günden bu yana 52 eğitimle 6 bini aşkın kadın girişimciye ulaştık. Her bir eğitimde görüyoruz ki, kadınların iş hayatına kattığı vizyon, üreticilik ve liderlik sadece kendi işletmelerini değil, içinde bulundukları ekosistemi de dönüştürüyor. Ordu'da gerçekleştirdiğimiz bu program da aynı heyecanı ve etkiyi taşıdı."

Bir sonraki program Adana'da

Yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kadın Girişimci Akademisi, bankanın 2006 yılından bu yana sürdürdüğü kadın girişimcilere destek programlarının önemli bir parçasını oluşturmaya devam ediyor. Banka, kadın girişimcilerin finansmana erişimlerinin yanı sıra eğitim ve network geliştirme imkanlarını artırarak iş hayatında daha güçlü ve sürdürülebilir bir varlık göstermelerine katkı sağlamayı sürdürüyor.

Türkiye Kadın Girişimci Akademisi Ordu programı, katılımcıların yüksek motivasyonu ve güçlü iş birlikleriyle verimli bir şekilde tamamlanarak kadın girişimcilerin iş hayatındaki yolculuklarına önemli katkılar sundu. Bir sonraki Türkiye Kadın Girişimci Akademisi Programı 18 Aralık 2025-19 Ocak 2026 tarihleri arasında Adana'da gerçekleşecek. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli maaşlarından kesinti dönemi başlıyor! İşte etkilenecek kesim

Emekli maaşlarında kesintiye gidilecek! İşte etkilenecek kesim
İstanbul'da uyuşturucu baskınında çatışma: Zanlı öldürüldü, bir polis şehit oldu

İstanbul'da uyuşturucu baskınında çatışma: Maalesef acı haber geldi
Yavuz Ağıralioğlu'ndan çok konuşulacak Sinan Oğan çıkışı: Gelsin benimle gezsin

Çok konuşulacak Sinan Oğan çıkışı: Gelsin benimle gezsin
İlber Ortaylı'dan Türkiye için korkutan uyarı! O ülkeyi işaret etti

İlber Ortaylı'dan Türkiye için korkutan uyarı! O ülkeyi işaret etti
Emekli maaşlarından kesinti dönemi başlıyor! İşte etkilenecek kesim

Emekli maaşlarında kesintiye gidilecek! İşte etkilenecek kesim
Real Madrid'de Celta Vigo yenilgisi sonrası ortalık karıştı

Real Madrid'de 19 yıllık yenilgi sonrası ortalık karıştı
15 dakikalık yağmur ilçeyi sular altında bıraktı

15 dakikalık yağmur ilçeyi sular altında bıraktı! Görüntüler vahim
Mert Hakan ve Metehan'ın adliyeye sevk edildiği anlar

Yüz ifadelerine dikkat! Yıldız isimlerin adliyeye sevk edildiği anlar
Görüntü bugün İstanbul'da kaydedildi

Görüntü bugün İstanbul'dan
AK Partili isimden Türkiye'ye gözdağı veren terör örgütüne: Neresi Vietnam olur görürler

Mazlum Abdi Türkiye'ye gözdağı verdi, AK Partili isim fena patladı
Cezaevinde kanlı çatışma! Çok sayıda mahkum hayatını kaybetti

Cezaevinde kanlı çatışma! Cansız bedenleri yan yana dizdiler
Dikkat, sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek

Dikkat sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim

3 spikere gözaltının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.