Türkiye İstatistik Günü Paneli Düzenlendi

İstanbul Ticaret Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İstatistik Bölümü'yle Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İstanbul Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle, TÜİK'in 99'uncu kuruluş yılı kapsamında panel düzenlendi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, üniversitenin Sütlüce Yerleşkesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Türkiye İstatistik Günü Paneli" istatistik biliminin rolü vurgulandı.

Etkinliğe, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necip Şimşek, TÜİK Başkan Yardımcısı Doç. Dr. İbrahim Demir, TÜİK İstanbul Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ, TÜİK Uzmanı Canan Demirel, TÜİK'ten misafirler, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

TÜİK Başkan Yardımcısı Doç. Dr. İbrahim Demir, panelde "İstatistiklerle Aile-2024" çalışmasına ilişkin temel verileri de ilk kez paylaştı.

Buna göre, ortalama hane halkı büyüklüğü 2008'de 4 kişiyken, 2024 itibarıyla 3,11'e geriledi. Türkiye genelinde tek kişilik hane oranı yüzde 20'ye ulaşırken, Gümüşhane yüzde 31,7 ile en yüksek orana sahip il oldu. Bunu yüzde 29,8 ile Tunceli ve yüzde 29,7 ile Giresun takip etti. En düşük oran ise yüzde 11,1 ile Batman'da kaydedildi.

Türkiye'de 65 yaş ve üstü nüfus 9,1 milyon kişiyle toplam nüfusun yüzde 10,6'sını oluştururken, bu grubun yüzde 19,2'si yani yaklaşık 1,75 milyonu yalnız yaşıyor. Balıkesir, Çanakkale ve Niğde, yaşlıların yalnız yaşama oranının en yüksek olduğu iller arasında yer aldı. Geniş aile yapısında da azalma gözlendi. 2016'da hanelerin yüzde 16,5'i geniş ailelerden oluşurken, bu oran 2024'te yüzde 13,3'e düştü.

2024'te boşanan çift sayısı 187 bin 343 iken, bu boşanmalardan etkilenen çocuk sayısının ise 186 bin 536 olarak kaydedildi. Velayet kararlarında yüzde 74,4 oranında çocuklar annelere, yüzde 25,6 oranında babalara verildi.

"Aile odaklı sürdürülebilir kalkınma politikaları artık zorunluluk haline gelmiştir"

Açıklamada etkinlikteki açılışı konuşmasına yer verilen İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necip Şimşek, istatistik biliminin hem teknik hem de düşünsel bir araç olarak hayatın merkezinde yer aldığını belirtti.

Şimşek, "İstatistik çoğu zaman sadece tablo, grafik, sayı ve formül gibi kavramlarla özdeşleştiriliyor. Oysa bu alan, hayatın dili ve verinin hikayesidir. Bugün bir hastanede kullanılan tanı algoritmaları da, sosyal medyada bizi yönlendiren içerikler de istatistiksel modellerle belirleniyor. Bu nedenle istatistik sadece bir bilim değil, yaşadığımız çağda bir yaşam becerisidir." ifadelerini kullandı.

TÜİK Başkan Yardımcısı Doç. Dr. İbrahim Demir de paylaştığı verilere atıfta bulunarak Türkiye'deki doğurganlık oranının ve hane halkı büyüklüğünün küçüldüğüne dikkati çekti.

Demir, "Aile, bizim kültürümüzde toplumsal yapının temelidir. Bu nedenle aile odaklı sürdürülebilir kalkınma politikaları artık zorunluluk haline gelmiştir." ifadesini kullandı.

TÜİK İstanbul Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ ise kurumun kuruluş sürecinden bugüne kadar geçirdiği yapısal dönüşümleri ve resmi istatistik üretim yöntemlerini anlattı.

Yücedağ, "TÜİK'in ürettiği veriler sadece akademi ve kamu için değil, özel sektör, medya ve toplumun tamamı için referans niteliğindedir. Bu nedenle kurum olarak görevimiz, tarafsız ve şeffaf veriyi en güvenilir yöntemlerle üretmek ve kamuoyuna sunmaktır." değerlendirmesini yaptı.