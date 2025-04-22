IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

IMF, Türk ekonomisi için büyüme tahminini değiştirdi
TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu

TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kızın sözleri damga vurdu
İşte Türkiye'de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek

İşte Türkiye'de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek
Devlet Bahçeli'den erken seçim iddiasına yanıt

Erken seçim iddiaları sonrası Bahçeli'den beklenen açıklama geldi

Türkiye İş Bankası'nın Workup Girişimcilik Programı'nın Yeni Dönemi Başlıyor

Türkiye İş Bankası'nın Workup Girişimcilik Programı'nın Yeni Dönemi Başlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İş Bankası'nın desteklediği Workup Girişimcilik Programı'nın 13. dönemi, tarım teknolojileri, oyun teknolojileri ve sürdürülebilirlik alanlarında girişimcileri bekliyor. Başvurular 30 Nisan'a kadar alınacak.

Türkiye İş Bankası'nın ana destekçisi olduğu Workup Girişimcilik Programı'nın 13'üncü dönemi, 30 Nisan'a kadar yeni dönem girişimlerini bekliyor.

İş Bankası'nın ana desteğiyle 2017 yılından bu yana kesintisiz devam eden Workup Girişimcilik Programı'nın 13'üncü dönemi önceki dönemlerden farklı bir yaklaşımla hayata geçirilecek. Programın yeni döneminde, dikey bağımsız Workup, tarım teknolojileriyle ilgili Workup Agri, oyun teknolojileri alanındaki girişimleri hızlandırmayı amaçlayan Workup Gaming ve sürdürülebilirlik ile sosyal etki odaklı Workup4Future programları tek çatı altında toplanıyor.

Ödeme sistemleri, blokzinciri, fintek, yapay zeka, tarım teknolojileri, oyun teknolojileri ve sürdürülebilirlik dikeyinde ürün/hizmet geliştiren teknoloji girişimlerine odaklanan Workup'ın 13'üncü dönemi için başvurular 30 Nisan Çarşamba gününe kadar kabul edilecek.

Başvurular, yapay zeka ajanları ve skorlama algoritmalarıyla incelenecek

Programın başvuru ve ilk değerlendirmesi, Entrapeer platformundan yapılacak. Entrapeer'ın yapay zeka ajanları ve gelişmiş skorlama algoritmaları sayesinde detaylı şekilde incelemenin yapılacağı süreçte programın yenilikçi ve etkili girişimlerle buluşması sağlanırken, girişimcilerin de büyüme yolculuklarında doğru fırsatlarla karşılaşmalarına imkan tanınacak.

Tenity ve Invexen yürütücülüğünde, Yapay Zeka Fabrikası desteğiyle gerçekleştirilecek programa seçilecek girişimler, ön değerlendirmenin ardından Workup takımı, Workup mentorları, paydaşlar ve yatırımcıların değerlendirmeleriyle belirlenecek.

Girişimlere ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş program

Programa kabul edilmeleri sonrası girişimlerin güncel durumları ve desteğe ihtiyaç duydukları konular birebir görüşmeler ile tespit ediliyor. Uygun eşleştirmeler ve yönlendirmeler yapılarak girişimlere ihtiyaçları doğrultusunda kişiselleştirilmiş bir program hazırlanıyor.

Seçilen girişimler 6 ay boyunca,

Alanlarında uzman kişilerden mentorluk,

İş Bankası Grubu iştirakleri başta olmak üzere iş birliği,

İş Bankası'nın kurucusu ve yatırımcısı olduğu fonlar başta olmak üzere yatırım imkanlarına erişim, Tecrübeli girişimcilerle deneyim paylaşımı, teknik çalıştaylar ve ilham etkinlikleri,

İş Kule Workup Alanı'nda ücretsiz ofis imkanı,

Ücretsiz bulut sunucu kullanım hakkı ve altyapı destek paketleri,

Yurt içi ve yurt dışı fiziki ya da online etkinliklere katılım,

Basılı ve dijital mecralarda kendilerini tanıtma olanaklarına sahip oluyor.

Ayrıca, İş Bankası Girişimcilik Şubelerinin desteğinin yanı sıra yerli ve global çok sayıda iş ortağının startup'lara yönelik sunduğu çözüm ve hizmetlerini ücretsiz ya da indirimli kullanım hakkı elde ediyor.

Girişimcilerin hızlanmalarına ve ölçeklenmelerine yardımcı olan Workup, bugüne kadar 17 bine yakın başvuru aldı, programlardan 150 girişim mezun oldu. Mezun girişimlerin 68'i, farklı yatırımcılardan yaklaşık 38 milyon dolar fon sağladı.

Workup'ın yeni dönemi için başvurular, 30 Nisan'a kadar workup.ist üzerinden yapılabilir. - İSTANBUL

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.