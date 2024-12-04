Türkiye İş Bankası'ndan 81 İlde 81 Orman Projesi'nin Dördüncü Dikim Töreni Balıkesir'de Gerçekleşti

Türkiye İş Bankası'nın 100. yılı kapsamında, Orman Genel Müdürlüğü ile Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) işbirliğiyle yeniden başlatılan "81 İlde 81 Orman" projesinin dikim törenleri, Balıkesir'de sürüyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin her yerinde orman varlığını artırmayı, çevre farkındalığını güçlendirmeyi ve birçok canlıya yaşam alanı sağlamayı hedefleyen proje, Türkiye İş Bankası'nın 100. yılında yeniden hayata geçirildi.

Türkiye İş Bankası, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliğiyle ilk olarak 2008-2017 yılları arasında gerçekleştirilen projenin yeni aşamasının dördüncü dikim töreni, Balıkesir'de düzenlendi.

Dursunbey ilçesindeki törene Dursunbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Gökdemir, Balıkesir Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, Dursunbey Orman İşletme Müdürü Hasan Kilivar, Dursunbey Kaymakamı Muttalip Çetin, Dursunbey İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Altay, Alaçam Orman İşletme Müdürü Muhammet Solmaz, İş Bankası Balıkesir Şube Müdürü Mehmet Tozun, TEMA Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Hikmet Öztürk'ün yanı sıra Balıkesirli öğrenciler ve bölge halkı katıldı.

Fidan dikimlerinin gerçekleştiği yerlerde flora ve faunanın ekolojik açıdan zenginleşmesini amaçlayan proje, Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilecek dikim törenleriyle devam edecek. Proje boyunca 81 ilde, 5 yıl içinde 2 milyon 200 bin fidan dikilmesi ve dikilen fidanların bakımının da 3 yıl boyunca düzenli olarak yapılması planlanıyor.

Balıkesir'in yüzde 43'ü ormanlık alanlardan oluşuyor. Proje kapsamında, Dursunbey ilçesindeki Sarnıç köyünde 21 hektarlık alanda 35 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Projenin 2008-2012 yılları arasında gerçekleşen ilk dikim aşamasında, 2009 yılında Balıkesir'in Küpeli köyüne 30 bin fidan dikimi yapılmıştı. Düzenli bakımı yapılan bu alanda, zamanla çeşitli canlı türleri ve ekosistem gelişmeye başladı.