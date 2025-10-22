Haberler

Türkiye İş Bankası, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün İhale Sürecinde En Yüksek Teklifi Verdi

Güncelleme:
Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin 100 bin TL'lik promosyon teklifiyle ihaleyi kazandığını açıkladı. İhale, 2025-2028 dönemindeki personel maaş ve ücret ödemelerini kapsamaktadır.

EMNİYET Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamada, "Türkiye İş Bankası A.Ş. teklifini 100 bin TL'ye yükseltmiştir. Yapılan nihai değerlendirme sonucunda, İhale Komisyonu tarafından Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin teklifi, en yüksek teklif olduğu için personel başına 100 bin TL tutarında promosyon ödemesi yapılması uygun bulunmuştur" denildi.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, merkez ve taşra teşkilatlarında görevli personelin, 2025–2028 yıllarını kapsayan 3 yıllık maaş ve ücret ödemelerine ilişkin banka promosyon ihalesinin gerçekleştirildiği hatırlatılarak, "İhale Komisyonu tarafından, en yüksek teklifi veren iki banka olan Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (90 bin TL) ve Türkiye İş Bankası A.Ş.'den (88 bin 500 TL) tekliflerini güncellemeleri istenmiştir. İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın; Emniyet Genel Müdürümüz ve İhale Komisyonu üyelerini kabulünde, en yüksek teklifi veren iki banka aranarak, tekliflerini yeniden değerlendirmeleri istenmiştir. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 90 bin TL'lik teklifinde değişiklik yapmamış, Türkiye İş Bankası A.Ş. ise teklifini 100 bin TL'ye yükseltmiştir. Yapılan nihai değerlendirme sonucunda, İhale Komisyonu tarafından Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin teklifi, en yüksek teklif olduğu için personel başına 100 bin TL tutarında promosyon ödemesi yapılması uygun bulunmuştur. İhaleye katılım sağlayan tüm bankalara teşekkür ediyor, ihale sonucunun Emniyet Teşkilatımız mensuplarına hayırlı olmasını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

