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Türkiye İş Bankası, Alipay+ ile Uluslararası Ödeme Çözümlerini Genişletiyor

Türkiye İş Bankası, Alipay+ ile Uluslararası Ödeme Çözümlerini Genişletiyor
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Türkiye İş Bankası, Alipay+ cüzdan uygulamasını POS'larında kabul etmeye başlayarak, yabancı turistlerin Türkiye'de yerel ödeme yöntemlerini kullanabilmelerini sağlıyor. Bu hamle, turizm gelirlerini artırma hedefiyle Türkiye'nin uluslararası ödeme sistemlerini çeşitlendirmeyi amaçlıyor.

Türkiye İş Bankası, 10'dan fazla ülkede 2 milyar kullanıcının sahip olduğu Alipay+ cüzdan uygulamasını POS'larında kabul etmeye başladı.

Dünya genelinde 30'dan fazla ülkede kullanılan 16 farklı alternatif ödeme yöntemini POS'larında kabul eden Türkiye İş Bankası, üye işyerlerine sunduğu hizmetlerde çeşitliliği ve kapsayıcılığı artırmak, yabancı turistlere ülkelerinde kullandıkları yerel ödeme deneyimini ülkemizde de yaşatmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Alipay cüzdan uygulamasını 2016'da sanal POS'larında, 2019'da fiziki POS'larında kullanıma sunan İş Bankası, Alipay ile olan iş birliğinin kapsamını genişletti. Banka, böylelikle 10'dan fazla ülkede 2 milyar kullanıcının sahip olduğu Alipay+ (AlipayPlus) cüzdan uygulamasını da POS'larında kabul etmeye başladı.

Böylece İş Bankası üye işyerleri, Alipay ödeme yöntemine ek olarak, Güney Kore'den Naver Pay ve Toss Pay, Malezya'dan Touch'n Go ve MyPB, Tayland'tan TrueMoney, Moğolistan'dan HiPay, Filipinler'den GCash, Singapur'dan OCBC Digital ve Changi Pay ve İtalya'dan Tinaba gibi cüzdan uygulamalarıyla da ödeme alabilecek.

"Turizm gelirlerinin artmasına katkı sunuyor, ekonomiye değer katıyoruz"

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, iş birliğine ilişkin açıklamasında, sadece finansal ihtiyaçları karşılayan bir banka olmanın ötesine geçip, müşterilerin günlük hayatını kolaylaştıran yenilikçi ürün ve hizmetlerin yanı sıra ödeme yapma ve ödeme alma çözümlerini çeşitlendirdiklerini belirterek, "Gelişen teknolojiler ve değişen tüketici davranışları doğrultusunda odağımızı yaşam döngüsüne uygun, yenilikçi ve dijital çözümlere yönelttik. Alipay ödeme yöntemini, Alipay+ cüzdanı kapsayacak şekilde genişletmenin ve bu hizmeti ülkemizin geneline yaygın, farklı sektörlerde faaliyet gösteren 500 binin üzerindeki üye işyerimizin fiziki POS'larında sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Uluslararası ziyaretçilerin ülkelerindeki ödeme yöntemlerini ülkemizde de kullanabilmesini sağlayarak turizm gelirlerinin artmasına katkı sunuyor ve ülkemiz ekonomisine değer katıyoruz" dedi.

Alipay+ EMEA'dan sorumlu Genel Müdürü Pietro Candela, ortaklıkla ilgili olarak şunları söyledi: "Türkiye İş Bankası ile mevcut ortaklığımızı genişletmekten heyecan duyuyoruz. Bu iş birliğimiz ile Alipay+ kullanıcıları Türkiye'yi ziyaret ettiklerinde sunulan birinci sınıf yemek, perakende ve benzersiz deneyimlerin keyfini çıkararak daha iyi bir seyahat deneyimi yaşayabilecekler. Türkiye'nin seyahat severler için bir destinasyon olarak itibarı, onu her ölçekteki işletmenin küresel turizmden faydalanması ve işlerini Alipay+ ile ölçeklendirmesi için ideal bir konum haline getiriyor." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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