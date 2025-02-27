Türkiye İplik Üretiminde Dünya Çapında Öne Çıkıyor

Türkiye, iplik üretiminde dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girdi. İstanbul'da düzenlenen Uluslararası İstanbul İplik Fuarı'na dünyadan birçok firma katılırken, iplik üretimi yapan yerli firmalar da kendi ürünlerini tanıtma fırsatı buluyor. Yerli üreticiler, son yıllarda geri dönüşümlü ürünlerin fiyat fayda dengesi sebebiyle daha fazla talep edildiğini belirttiler.

Tekstil sektörünün en önemli buluşmalarından biri olan 21'inci Uluslararası İstanbul İplik Fuarı, Beylikdüzü'ndeki Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. 28 Şubat Cuma akşamı sona erecek fuar, iplik endüstrisinin önde gelen firmalarını ve sektör profesyonellerini bir araya getiriyor. Türkiye'deki imalatçılar, yenilikçi ürünleri ve en son trendleri tanıtıyor. Fuar, başta Azerbaycan, Çin, Mısır, Almanya, Hindistan, Özbekistan, Fransa, İtalya, Malezya ve İngiltere olmak üzere 500'ü aşkın firmanın katılımıyla gerçekleşiyor. Fuara katılan Türk firmaları iplikte geri dönüşüm ve gider kalemlerine dikkat çekti.

"2022 yılında yaklaşık 10 milyon dolarlık bir yatırım yaptık"

İplikte geri dönüşme dikkat çeken Korteks Genel Müdürü Barış Mert, "Şirketimizin en önemli üretimlerin bir tanesi; geri dönüşümlü üretilen ve doğayı düşünen iplikler. Bunun için 2022 yılında yaklaşık 10 milyon dolarlık bir yatırım yaptık. Bu yatırımla beraber gerek pet flake'ten gerekse kendi üretim deşemizden recycle ürünler üretiyoruz. Bunu da otomotiv dahil olmak üzere önemli pazarlara tedarik olarak sağlıyoruz. Bunun dışında çevre kirliği ve sürdürülebilirliği etkileyen en önemli etmenlerden olan mikroplastiklerin oluşmasına engel olan bioloop ve biyobozunur ipliklerimiz var. Bunlar da doğada kendi kendine bozulup herhangi bir mikroplastik atıklara neden olmuyorlar. Dolayısıyla bu ürünler çevreci olarak nitelendiriliyor. Üretim kademelerimizde de sürdürülebilirliği ve doğaya katkıyı sonuna kadar destekliyoruz" dedi.

İşçilik maliyelerine dikkat çeken Mert, "İplik üretimindeki en önemli maliyet kalemi şartların durumuna göre değişiyor. Pandemiden hemen sonra Ukrayna-Rusya kriziyle beraber enerji fiyatlarında çok ciddi bir artış oldu. Pandemi döneminde açılmaya kimya fabrikaları, çalışmaya fabrikalar ham maddenin yükselmesine sebep oldu. Gümüz koşullarını dikkate alacak olursak işçilik maliyetleri çok ciddi artış gösterdi. En önemli kalem şu an işçilik diyebiliriz" şeklinde konuştu.

"Müşteriler bizden dönüştürülmüş maldan yapılan ürünler istiyor"

Atık müşteri tercihlerinin geri dönüştürülmüş ürünler olduğunun altını çizen KFS Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Küçükçalık, "Sürdürülebilirlik bugünün dünyasında çok önemli bir konu. Sürdürülebilirlikte dönüşüme dünya çok önem veriyor. Dünyayı bizden sonra yaşayacaklara temiz bırakmak; bugün yaşayanların görevi. Tekstil sektörünün ham maddesi elyaf ve iplik. Konfeksiyoncunun ise ham maddesi bez. Gerek iplik müşterisi gerek bez müşterisinin bizden isteği şey; dönüştürülmüş maldan yapılan ürünler. Eğer biz iplik yapacaksak iplikte kullanmış olduğumuz ham madde dönüştürülmüş olması gerekiyor. Kumaş vereceksek; kumaşta kullanılacak ipliğin dönüştürülmüş ham madden yapılmış olması gerekiyor. Yaşadığımız dünyadaki havayı temiz tutmaktan kaynakları doğru kullanmaya kadar her şeyin bir hesabı olacak. Bu hesabı verebilen şirketler ayakta kalabilecek" diye konuştu.

İplik üretiminde en büyük maliyet kaleminin ham madde olduğunu belirten Yaşar, "İplik, biraz daha az masraf merkezinin olduğu bir üretim şeklidir. Masraf merkezi ne kadar azalırsa ham maddeye o kadar çok yük biner. İşçilik maliyeti önceden gözle görülmeyecek rakamlardaydı. Fakat bugün ham maddede bile işçiliğimiz o kadar artmış durumda ki; maliyetin içinde yüzde 10-12'leri buluyor. Normalde olması gereken yüzde 3-5'dir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL