Türkiye Innovation Week için geri sayım başladı
Türkiye Innovation Week, 9-11 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Innovation Week, 9-11 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Bu yıl 12'nci kez düzenlenecek Türkiye Innovation Week 2025 (Türkiye İnovasyon Haftası), "Tomorrow: Now" (Yarın: Şimdi) temasıyla 9-11 Ekim tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda hayata geçirilecek etkinlik, her sene olduğu gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşmesi bekleniyor.

Yapay zekanın üretimden ihracata, savunma sanayinden eğitime kadar hayatın her alanını dönüştürdüğü yeni bir çağda, Türkiye Innovation Week 2025 bu dönüşümü çok katmanlı biçimde ele alacak. İnsan, kültür ve iş modellerinin yeniden şekillendiği bu dönemde etkinlik; teknoloji liderlerini, girişimcileri, akademisyenleri, öğrencileri ve kamu temsilcilerini ortak bir vizyonda buluşturacak.

Online kayıtlar başladı

Etkinlik boyunca dünyaca ünlü konuşmacıların yer aldığı paneller, masterclass'lar, inovatif sergiler, deneyim alanları ve atölye çalışmalarıyla ziyaretçilere çok yönlü bir deneyim sunulacak. Yapay zekanın dönüştürücü etkisi; üretimden savunma sanayine, eğitimden hukuka kadar pek çok alanda örnek vakalarla tartışılacak.

Katılımın ücretsiz olduğu etkinliğe turkiyeinnovationweek.com adresinden ön kayıt yaptırılması zorunlu olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
500
