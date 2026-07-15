Türkiye ve İngiltere ikili ilişkileri yeni bir stratejik aşamaya geçiyor

Avrupalı Türk Markalar Birliği (ATMB) Başkanı Vehbi Keleş, Türkiye ile İngiltere arasında son dönemde savunma, teknoloji, yatırım, dijital ekonomi ve ticaret alanlarında eş zamanlı gelişmelerin yaşandığını belirterek, "Bu durum, Türkiye ile İngiltere ilişkilerini yeni bir stratejik ortaklık seviyesine taşıyor. İş dünyası olarak beklentimiz, güncellenmiş Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerinin de en kısa sürede tamamlanması ve şirketlerimizin her iki pazarda da daha rekabetçi bir yapıya kavuşması." dedi.

Keleş, Türkiye ve İngiltere arasında güncellenen STA müzakerelerinin beşinci turunun tamamlanması ve geçen hafta Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde imzalanan güvenlik ve savunma ortaklığı belgesinin ikili ilişkilere yansımasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ve İngiltere'nin NATO müttefikliği temelinde güvenlik ve savunma alanında iş birliklerini kurumsallaştırdığını dile getiren Keleş, bu süreçte ekonomik ilişkilerin de aynı ölçüde güçlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Keleş, siyasi güvenin arttığı dönemlerin, ticaret ve yatırımlar açısından da önemli fırsatlar oluşturduğunu ifade ederek, Türkiye ve İngiltere arasında yürütülen güncellenmiş STA müzakerelerinin beşinci turunun başarıyla tamamlandığını söyledi.

İngiliz hükümetinin açıkladığı bilgilere göre beş müzakere turunda 11 faslın tamamlandığını anımsatan Keleş, özellikle hizmet ticareti, dijital ticaret, yatırımlar ve fikri mülkiyet alanlarında kaydedilen ilerlemenin yeni nesil ekonomik ilişkiler açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Keleş, Türkiye ve İngiltere arasındaki mevcut anlaşmanın ağırlıklı olarak mal ticaretini kapsadığını dile getirerek, "Oysa bugün dünya ticaretinin büyüme alanı hizmetler, dijital ekonomi ve teknoloji yatırımları. Güncellenmiş STA, Türk şirketlerinin İngiltere pazarındaki rekabet gücünü artıracak önemli bir adım olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ve İngiltere ilişkilerindeki güçlü siyasi zemine dikkati çeken Keleş, "İki ülke arasında son dönemde savunma, teknoloji, yatırım, dijital ekonomi ve ticaret alanlarında eş zamanlı gelişmeler yaşanıyor. Bu durum, Türkiye ile İngiltere ilişkilerini yeni bir stratejik ortaklık seviyesine taşıyor. İş dünyası olarak beklentimiz, güncellenmiş STA müzakerelerinin de en kısa sürede tamamlanması ve şirketlerimizin her iki pazarda da daha rekabetçi bir yapıya kavuşması. Bu, yalnızca mevcut ticaret hacmini artırmayacak, aynı zamanda iki ülke arasındaki uzun vadeli ekonomik ortaklığı da daha güçlü hale getirecek." diye konuştu.

İngiltere'nin yıllık ithalatı ilk kez bir trilyon dolar seviyesini aştı

Keleş, İngiltere'nin dünyanın en büyük ithalat pazarlarından biri olmayı sürdürdüğünü belirterek, ülkenin yıllık ithalatı ilk kez bir trilyon dolar seviyesini aştığı bilgisini paylaştı.

İngiltere'nin küresel jeopolitik şoklara rağmen yıllıklandırılmış ithalat hacminde Nisan 2026 itibarıyla ilk kez bir trilyon dolar barajını geçerek dünyanın en dinamik tüketim pazarlarından biri olduğunu yeniden kanıtladığını kaydeden Keleş, şöyle devam etti:

"Sadece bu yılın ilk 4 ayında ülkenin toplam ithalatı yüzde 23 artışla 358 milyar dolara ulaştı. Böylesine büyük bir pazarda Türkiye'nin mevcut konumunu koruması ve daha ileriye taşıması için STA'nın güncellenmesi artık ekonomik bir tercih değil, stratejik bir gereklilik. 2025'in son çeyreği itibarıyla Türkiye ve İngiltere arasındaki toplam ticaret hacminin 28,4 milyar sterline ulaşması ve 2026'nın ilk yarısında da bu istikrarın korunarak dış ticaret fazlamızın 4,46 milyar dolar olarak gerçekleşmesi, İngiltere pazarıyla bağlarımızın ne kadar kuvvetli olduğunun en somut göstergesi."

Keleş, ikili ticarette özellikle çelik, elektronik ve kimya sektöründe önemli büyüme yaşandığını, buna karşılık otomotiv ve hazır giyim sektörlerinde rekabet baskısının arttığını ifade etti.

İngiltere'nin diğer ülkelerle imzaladığı yeni ticaret anlaşmalarının otomotiv ve hazır giyim sektörlerinde etkisini göstermeye başladığını kaydeden Keleş, "İki ülke arasında oluşan bu güçlü siyasi zeminin, güncellenmiş STA ile ekonomik kazanımlara dönüştürülmesi kritik önemde. İngiltere'nin bir trilyon doları aşan ithalat pazarında Türkiye'nin mevcut konumunu koruması yeterli değil, pazar payımızı daha da büyütmeliyiz. Bunun için kamu kurumları, iş dünyası, ihracatçı birlikleri ve İngiltere'deki Türk iş insanları arasında daha güçlü bir koordinasyon kurulmalı." çağrısında bulundu.